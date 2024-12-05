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▲瓊瑤的感情世界，就如同她的小說一樣轟轟烈烈！她18歲時曾愛上班導蔣仁，遭到母親極力反對。（圖／瓊瑤臉書）

▲瓊瑤首部小說《窗外》的改編電影，捧紅當時19歲的女主角林青霞。（圖／ 金馬執委會提供）

▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

知名作家瓊瑤昨（4）日在住家輕生逝世，享壽86歲，消息震驚各界。瓊瑤一生著作無數，寫下許多纏綿悱惻的愛情故事，而她自身的愛情史也不遑多讓，除了外界所熟知的2段婚姻外，她18歲時還曾與大自己25歲的國文老師蔣仁談過禁忌的「師生戀」，當時瓊瑤的母親極力反對這段戀情，瓊瑤還為此服藥輕生，所幸最後被救活。瓊瑤18歲時遇見大她25歲的國文老師兼班導師蔣仁，當時瓊瑤文學方面才華橫溢，不過理科成績並不理想，因此常遭到母親數落，瓊瑤便會在周記上抒發心情，而蔣仁都仔細閱讀，同時給予安慰，漸漸地兩人之間產生了情愫。然而瓊瑤母親得知後百般阻撓，極力反對這段戀情，還拿著兩人合寫的日記到教育部告發蔣仁，最終蔣仁遭到學校辭退，被迫離開台北到鄉下教書，瓊瑤為此傷心不已，甚至試圖服藥輕生，所幸最後被救活。1963年，瓊瑤將這段自身經歷編寫為小說處女作《窗外》，不僅2度被改編為電影，還捧紅林青霞、秦漢等主演。本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎