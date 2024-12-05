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網紅館長陳之漢先前自爆做過職棒簽賭挨轟，又接續稱「台灣人別太虛偽，那個年代就是這樣」。很遺憾的是，陳之漢錯了。台灣人並不虛偽，在這座島嶼上有數百萬熱愛棒球的人，他們不曾否認棒球曾有過黑暗的年代；相反的，那些傷痛，每一個人都記得清清楚楚，而這也是為何館長看似輕描淡寫的話，卻深深揭開了無數球迷心底的傷痕，更在棒球12強賽台灣奪冠、舉國為棒球榮耀振奮之際，他的言論與態度格外顯得刺耳，甚至讓人感到厭惡。棒球場是許多孩子夢想的起點，選手在紅土與草皮上拚搏，球迷在看台上吶喊，那是我們共同的生活記憶，然而也曾有一段時光，簽賭假球的陰影籠罩著球場，那些聲名遠播的選手捲入黑幕，讓無數的棒球迷心碎至極。簽賭毀的不僅是職棒的公信力，更是一整個世代對棒球的信仰，當球迷帶著熱血去支持心目中的英雄，卻發現這些崇高的偶像竟輕易被金錢與利益所利誘；當球場上本該是公平與榮耀的對決，卻成為大分小分交易的籌碼，因此無數人心灰意冷，甚至再也不看職棒，從2010年時中職平均每場進場人次衰退剩2690人，對比今年7684人的盛況，從進場人次就很明顯能夠看出，這些參與假球案的球員，他們的背叛如同一把刀，狠狠刺傷了所有熱愛棒球的心。經過了十幾年的信心重建，選手潔身自愛，聯盟強化監督，球迷重新給予支持，這才讓台灣棒球從谷底一步步爬升，並在今年中華隊以無比的韌性與實力奪下世界冠軍後，舉國上下沸騰歡慶，棒球再度充滿人們生活話題中，也重新擦亮台灣棒球王國的招牌。因此，我們不是虛偽，而是曾經被傷害得太深，從那些最黑暗的日子中，我們學會了不再沉默，不再容忍簽賭這種毒瘤行為，球員們用十幾年的時間重建球迷對職棒的信心，社會也用更嚴格的規範與監督，讓棒球的純粹逐漸回歸。因此，這絕對不只是簡單的一句「那個年代就是這樣」可以帶過的傷痛，而是需要無數球迷的等待、無數選手的堅守，才換來的重生。所以，當有人把參與過簽賭當成一種「光榮的勳章」來炫耀，甚至嘲諷那些被傷害過的球迷時，社會當然無法接受，就像曾經是人氣極高，最後重傷球迷的前兄弟象球星陳致遠，在去年上薩泰爾炎上活動演出拿彭政閔當段子、今年周思齊引退時發緬懷文刷存在感，同樣遭到社會的嚴厲輿論批評，現在的館長亦然。台灣棒球能夠一步步走到今天，靠的是大家對公平的堅持、對乾淨比賽的嚮往，這樣的價值，絕不能也不該被輕易調侃或淡化；不是裝作沒看過那段歷史，而是正因為深刻經歷過，才會對簽賭與棒球的連結如此痛恨。棒球的黑暗年代，是一面鏡子，它提醒著這個社會，什麼是不能重蹈的錯誤，什麼是必須守護的底線，這是對棒球的尊重，更是現代潔身自愛的球員們，對球迷信任的回應。台灣棒球的榮耀，來自一次次的跌倒後重生，源自一代代球迷與選手的堅持；而棒球的價值，更不只是勝敗，而是對信任、對公平的堅守，這些價值永遠不能被忽視，也絕不該被調侃。只要這個社會還有人存有「職棒不是都打假球嗎」這種印象，當年破壞球迷情感、摧毀職棒形象的那些人，無論是組頭、配合打假球的球員還是下注者，都不值得一絲被原諒。●作者：秋末生／體育、政治工作者●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com