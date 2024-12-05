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2024年迎來尾聲，華語樂壇天后張惠妹（阿妹）將將在跨年夜唱進台北大巨蛋，昨（4）日台北市副市長李四川邀來相關人士召開會議，提出交通維持計畫，遭張惠妹經紀人陳鎮川痛批，「長官們是可以為了交差這樣胡說八道？」；今（5）日李四川在台北市議會受訪時表示，雙方有誤會，「不是叫她唱到1時30分啦！」，台北市長蔣萬安也回應道，「整體人潮疏散、交通維持，絕對是北市府的責任，且責無旁貸。」台北市副市長李四川4日找來台北市交通局長謝銘鴻、警察局、觀傳局及捷運公司召開跨局處會議，會後謝銘鴻接受訪問表示，「感謝張惠妹演唱會主辦單位配合，願意透過販售周邊、互動式攤位等，將活動時間延長到凌晨1時30分」，為的就是與台北市府跨年夜錯開散場時間，不過與張惠妹主辦方似乎沒有喬攏，惹來陳鎮川發文怒嗆。陳鎮川發文痛批一句：「長官們是可以為了交差這樣胡說八道？」，和高雄市政府的適當做法不同，痛批北市府把問題、壓力丟到他們身上，完全和高雄市政府是兩個作為。李四川5日下午於台北市議會受訪時表示，雙方之間有誤會，北市府沒有要求阿妹唱到1時半，是希望周邊商家營業到一時半，讓民眾可以在商場走動錯開，「不是叫她唱到1時30分啦！」，並強調市府絕對會負起所有交維責任，不會丟給阿妹團隊。至於外傳要張惠妹加唱到凌晨1時30分？蔣萬安說，李四川已有回應，任何活動包括演唱會人潮疏散、交通維持計劃，絕對是北市府的責任，也非常謝謝主辦單位的配合，並提出很多建議，「我們絕對全力共同努力推動大巨蛋經濟。」