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日本清酒今天獲聯合國教科文組織（UNESCO）認可為「人類非物質文化遺產」，這是日本第23項非物質文化遺產，相關人士希望以入遺為契機帶動清酒擴大全球出口，並進而在日本境內激發地區活力和推動技術傳承。綜合外媒報導，聯合國教科文組織委員會表示，日本清酒背後代表的傳統釀酒知識和技術具有很強的文化意義，酒在日本的祭祀、婚禮等活動中必不可少，釀酒對整個地區的社群團結具有獨特貢獻。日本駐聯合國教科文組織大使加納雄大表示，清酒被視為是來自眾神的饋贈，對日本的社會、文化活動不可或缺。加納雄大稱入遺意義重大，希望能讓大家對傳統清酒釀造重燃興趣。傳統釀酒是日本自古以來的技術，用酒麴對蒸好的大米等原料進行發酵，在同一容器同時進行多種發酵的釀製方法在世界上也堪稱罕見。日本清酒燒酒生產商協會理事宇都宮仁表示，希望這能讓清酒等傳統釀造被世界各地的人們更多地了解。宇都宮仁提到，11年前，和食被列入聯合國教科文組織的非物質文化遺產，順利讓日本美食傳播到了全球，希望清酒也能邁向同樣的未來。日本政府2021年將傳統釀酒列為國內非物質文化遺產，2022年向聯合國教科文組織提交申請。日本其他的非物質文化遺產還有「歌舞伎」、「和食」、傳統舞蹈「風流踴」等項目。