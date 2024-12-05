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▲今年6月在台北小巨蛋舉辦《60+世界巡迴演唱會》，可惜唱沒兩場就因感染了RSV病毒（人類呼吸道合胞病毒）而被迫取消剩下的演出。（圖／JDS提供）

▲張學友近來身體狀況不佳，取消杭州場時還親自寫下道歉信，向歌迷解釋自己的病況。（圖／微博）

歌神張學友今年6月在台北小巨蛋舉辦《60+世界巡迴演唱會》，可惜唱沒兩場就因感染了RSV病毒（人類呼吸道合胞病毒）而被迫取消演出。寵粉的歌神當時就承諾明年（2025年）會補唱給台灣歌迷，近來有消息傳出他將準備在明年3月28日至30日登陸高雄巨蛋開唱，一口氣北上唱回台北小巨蛋，預計連開12場，雖然主辦單位尚未正面回應，但粉絲的期待已經拉滿。昨（4）日開始，就有「知情歌迷」搶先在網路上預告，張學友明年3月即將再次回到台灣開演唱會，準備率先進軍高雄巨蛋從3月28日唱到30日，連唱三天，接著從4月4日至20日，連續3週的五、六、日都在台北小巨蛋開唱，連同今年6月錯過的3場演出一起「補償」給歌迷。其實在6月的台北場時，張學友就曾被問過未來會不會考慮唱到高雄，他當時模稜兩可的表示：「應該有機會」，雖然沒有給出肯定的答覆，但也沒有直接拒絕，即使目前場地都還在申請中，主辦單位亦表示：「一切以官方公告為準。」但還是難以澆熄粉絲們熱切的期待。不過張學友近來身體狀況不佳，在取消台北場後，7月又因聲帶感染取消了中國杭州場，他還透過經紀公司寫下長文致歉，看得兩岸歌迷相當心疼。雖然粉絲們相當支持與期盼歌神的演出，但還是希望他能以身體健康為優先考量，避免再次「工傷」。