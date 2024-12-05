我是廣告 請繼續往下閱讀

在第19屆非物質文化遺產政府間委員會的會議中，冬蔭功（泰式酸辣蝦湯，Tom Yum Goong）正式被列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》，成為泰國第五個獲此殊榮的文化遺產。泰國總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）激動表示：「這是泰國文化的偉大時刻！感謝巴拉圭共和國主辦這次會議，以及委員會的認可。我代表全體泰國人民向世界分享這道凝聚智慧與美味的象徵。」作為一道色香味俱全的菜餚，冬蔭功起源於泰國中部沿海地區，將當地社區的生活智慧與精緻飲食文化完美結合，代代相傳。不僅僅是餐桌上的佳餚，更是泰國社會的一部分，無論是家庭、學校，還是餐館，都能見到它的身影。如今，冬蔭功的名聲早已超越國界，成為全球美食愛好者的最愛，展現泰國文化的「酸辣」魅力。冬蔭功獲聯合國教科文組織（UNESCO），成功列入非物質文化遺產，也讓泰國的非物質文化遺產代表作名錄增加至五項，之前入選包括：1、箜劇（Khon）2018年入選2、泰式按摩（Nuat Thai）2019年入選3、諾拉舞（Nora Dance）2021年入選4、潑水節（Songkran）2023年入選