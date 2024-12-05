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行政院會今（5）日通過「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，針對屋頂面積1000平方公尺以下私有建築物，獎勵每kW3000元，每案最高30萬元，地方政府可加碼獎勵，提升設置誘因，預計全程4年投入40.8億元，可創能1200MW，帶動720億元投資額， 預估計畫執行期間約可推廣擴散約12萬戶申請案。經濟部表示，建築部門減碳為淨零路徑重要關鍵，因應國際淨零碳排趨勢、全球氣候暖化及住宅用電需求提升，政府已啟動第二次能源轉型，透過發展多元綠能，持續擴大推動太陽光電等綠能設置，屋頂型太陽光電具有隔熱、節能及帶來額外收入等效益，適合我國氣候環境，滿足建築淨零轉型訴求。經濟部說明，太陽光電推動以屋頂型為優先且成效良好，2025年屋頂型目標已2次提升到8GW，透過中央公有屋頂示範、校園光電相關政策，引領屋頂型光電也在2024年3月提前完成8GW目標， 未來持續往淨零目標邁進。經濟部強調，由於小容量案件光電行政程序成本與大容量案件相當，致其投資報酬率低，較不具經濟效益，並且透過內政部提供資料分析我國屋頂面積比例小於1000 平方公尺以下僅設置10%尚有潛力， 透過家戶屋頂設置太陽光電加速計畫，針對1000平方公尺以下私有建築物進行獎勵，由地方政府向經濟部申請經費，並且簡化民眾申請流程及應備文件，地方政府並可加碼獎勵金額，提升民眾設置誘因，預估計畫執行期間約可推廣擴散約12萬戶申請案。經濟部指出，期望透過本次獎勵，提升民眾設置意願，降低入門門檻，使屋頂型光電持續為我國再生能源發展主力，預計可帶動720億元投資額，中央與地方與民眾齊力攜手實踐淨零願景。