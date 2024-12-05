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韓國日前經歷短命戒嚴引發軒然大波，民進黨立院黨團在戒嚴第一時間發文挺戒嚴，雖然火速刪文，仍引發熱議；有名嘴指控該篇貼文是民進黨立委黃捷操刀；對此，國民黨立委徐巧芯猜測發文者另有其人，是柯建銘的助理，吳崢對於她的猜測不給予正面回應。徐巧芯今（5）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》中猜測，發戒嚴文的「小編」就是柯建銘的助理周立軒，因為他是柯建銘總召的心腹，也是立法院黨團的助理，在這件事後發了很鄉愿的文，說自己被罵了一天，因此合理懷疑是他。徐巧芯在節目中不斷詢問吳崢，「是不是周立軒啊？」、「是就是，不是就不是啊」；吳崢僅回應道，「我就不方便講是誰啦」，並再三強調，該篇貼文一發出後，就是黨團共同承擔。對於吳崢的回應，徐巧芯表示，既然黨團的人也覺得不妥，「發文的人要額外多承擔吧」；徐認為，這個人的名字不重要，但是不是「柯建銘的助理」十分重要。