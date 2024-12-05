台灣近幾年成為熱門觀光勝地，且因有「美食天堂」的封號，伴手禮更是許多外國旅客的最愛。而《Social Lab社群實驗室》就整理出台灣伴手禮排行榜，其中網友最為推崇的伴手禮竟不是鳳梨酥，而是台灣重要文化產物「茶葉」，送給外國人很有面子又不易踩雷，成功登上台灣伴手禮冠軍寶座。
《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內關於「台灣伴手禮」話題的網路聲量表現，發現其中「茶葉」竟登上台灣伴手禮冠軍寶座。由於台灣緯度適中、擁有豐富地形，得以培養多元獨特的茶樹品種，茶葉不僅是能代表台灣的重要文化之一，台灣獨有的茶種更能讓人為之一亮，成為了國際上知名的「茶葉王國」。
網友們也紛紛點頭讚賞，「台灣的茶文化確實是蠻有名的，很適合拿來送外國人」、「通常外國人比較習慣紅茶，送甘甜、不苦澀的高山茶或紅茶類都很有面子且不易踩雷」。另外也有人建議送「茶包」較易上手，也可以搭配送「台灣茶格芙蕾」、「茶香酥餅」等茶口味的小點心，除了能與茶一起享用外，同樣可展現台灣的獨有文化。
不只茶葉，也有許多網友推薦台灣傳統點心「麻糬」，不僅價格不貴，料好實在，獨特的Q彈口感更擄獲了無數人的心。近幾年有不少新興的麻糬店，主打多樣、創新的特色口味，以及精緻又富有巧思的包裝，無論是偏好鹹或甜的口味都能獲得滿足，是送禮自用兩相宜的伴手禮之一。
伴手禮排行榜當然不可能少了台灣最具代表性的糕餅之一「鳳梨酥」，鳳梨酥口味多數人都可接受，且因烘焙方式及食材選用的各不相同，因此每顆鳳梨酥都有其獨特的口感，南北地區也都有各大品牌可以選擇購入，十分推薦送給初來台灣遊玩的外國朋友享用。
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網友們也紛紛點頭讚賞，「台灣的茶文化確實是蠻有名的，很適合拿來送外國人」、「通常外國人比較習慣紅茶，送甘甜、不苦澀的高山茶或紅茶類都很有面子且不易踩雷」。另外也有人建議送「茶包」較易上手，也可以搭配送「台灣茶格芙蕾」、「茶香酥餅」等茶口味的小點心，除了能與茶一起享用外，同樣可展現台灣的獨有文化。
不只茶葉，也有許多網友推薦台灣傳統點心「麻糬」，不僅價格不貴，料好實在，獨特的Q彈口感更擄獲了無數人的心。近幾年有不少新興的麻糬店，主打多樣、創新的特色口味，以及精緻又富有巧思的包裝，無論是偏好鹹或甜的口味都能獲得滿足，是送禮自用兩相宜的伴手禮之一。
伴手禮排行榜當然不可能少了台灣最具代表性的糕餅之一「鳳梨酥」，鳳梨酥口味多數人都可接受，且因烘焙方式及食材選用的各不相同，因此每顆鳳梨酥都有其獨特的口感，南北地區也都有各大品牌可以選擇購入，十分推薦送給初來台灣遊玩的外國朋友享用。