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▲茶葉不僅是能代表台灣的重要文化之一，台灣獨有的茶種更能讓人為之一亮，成為了國際上知名的「茶葉王國」。（示意圖／Pixabay）

▲近3個月內關於「台灣伴手禮」話題的網路聲量表現，其中「茶葉」竟登上台灣伴手禮冠軍寶座。（圖／取自《Social Lab社群實驗室》）

台灣近幾年成為熱門觀光勝地，且因有「美食天堂」的封號，伴手禮更是許多外國旅客的最愛。而《Social Lab社群實驗室》就整理出台灣伴手禮排行榜，其中網友最為推崇的伴手禮竟不是鳳梨酥，而是台灣重要文化產物「茶葉」，送給外國人很有面子又不易踩雷，成功登上台灣伴手禮冠軍寶座。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內關於「台灣伴手禮」話題的網路聲量表現，由於台灣緯度適中、擁有豐富地形，得以培養多元獨特的茶樹品種，茶葉不僅是能代表台灣的重要文化之一，台灣獨有的茶種更能讓人為之一亮，成為了國際上知名的「茶葉王國」。網友們也紛紛點頭讚賞，「台灣的茶文化確實是蠻有名的，很適合拿來送外國人」、。另外也有人建議送「茶包」較易上手，也可以搭配送「台灣茶格芙蕾」、「茶香酥餅」等茶口味的小點心，除了能與茶一起享用外，同樣可展現台灣的獨有文化。不只茶葉，近幾年有不少新興的麻糬店，主打多樣、創新的特色口味，以及精緻又富有巧思的包裝，無論是偏好鹹或甜的口味都能獲得滿足，是送禮自用兩相宜的伴手禮之一。伴手禮排行榜當然不可能少了台灣最具代表性的糕餅之一「鳳梨酥」，，南北地區也都有各大品牌可以選擇購入，十分推薦送給初來台灣遊玩的外國朋友享用。