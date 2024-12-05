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▲兩款異國泡麵，以10元上下的超高CP值，擠進泡麵熱銷榜。（圖／全聯提供、記者整理）

▲全聯麵食大賞開跑，單筆滿299元現折30元。（圖／全聯提供）

▲韓國Samlip讚岐烏龍麵海苔/海鮮風味第2件5折，3入原價139元、特價104元。（圖／全聯提供）

▲「滿漢大餐」，近期以最熱銷品牌蔥燒牛肉麵帶頭，推出台灣史上減鈉最多達25%的泡麵。（圖／家樂福提供）

2024年全聯泡麵銷量TOP5大洗牌，今年異國泡麵人氣飆升，包括營多拌炒麵、MAMA蝦味麵以超平價的高CP值，擠進前五排名，去年（2023）榜上有名的「味味A排骨雞湯麵」、「維力炸醬麵」通通落馬，雖冠亞軍仍是泡麵霸主統一肉燥麵、來一客蝦鮮奪下，不過只要6元的MAMA蝦味麵，是排名內最便宜的月底救星！論CP值根本強到沒對手。第一名：統一肉燥風味-包麵第二名：統一來一客杯麵－鮮蝦魚板風味第三名：農心辛拉麵第四名：營多拌炒麵第五名：MAMA蝦味麵對比，「統一來一客杯麵－鮮蝦魚板風味」奪冠，後面依序為「統一肉燥風味」、「味味A排骨雞湯麵」、「維力炸醬麵－原味」、「農心辛拉麵」。可見2024年熱銷「5大天王」中，異國風泡麵已佔據3個名次，除了韓式經典風味外，南洋口味泡麵更因香料層次豐富、口味香辣濃郁，加上超高CP值，成為不少消費者的首選。搭配全聯福利中心12月6日起至12月19日的「麵食大賞」優惠，「營多拌炒麵」單包12元，多種口味任選3包32元，平均每包只要10.7元；「MAMA蝦味麵」單包只要6元，成為小資族月底救星，更是一舉擠下味味A排骨雞麵以及維力炸醬麵，分別成為2024年泡麵銷量的第四名以及第五名。全聯明（6）日起至12月19日開跑「麵食大賞」，全店泡麵商品單筆每滿299元現折30元，必買優惠一次看。◾韓國Samlip讚岐烏龍麵海苔/海鮮風味第2件5折，3入原價139元、特價104元◾農心辛炒麵起司風味136g第2件5折，原價55元、特價41元◾農心韓國醡醬風味麵140g第2件5折，原價46元、特價35元◾火辣雞肉風味鐵板炒麵140g任2包88元，原價45元、特價44元◾營多拌炒麵75~85g任3包32元，原價12元、特價11元◾宗家府清爽減辣泡菜買1送1，原價249元、特價125元此外，蟬聯多年家樂福料理包泡麵與牛肉麵口味熱銷第一的「滿漢大餐」，近期以最熱銷品牌蔥燒牛肉麵帶頭，推出台灣史上減鈉最多達25%的泡麵，帶動台灣減鈉新風潮！新版減鈉 25% 蔥燒牛肉麵，主打減鈉不減美味，吃麵是一種享受，滿漢大餐主張均衡飲食，配料上，湯頭在直火爆炒下逼出青蔥香，拌炒川味豆瓣及香辛料，融合出濃郁中帶嗆辣的口感，減鈉仍不失美味，讓大家講授美味的同時也兼顧健康。