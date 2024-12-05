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台北地檢署檢察官李頲翰，偵辦台北市立圖書館代理主任陳耀升，及廠商黃振勝涉嫌圖利案件，今（5）日指揮廉政署肅貪組，持搜索票兵分3路搜索，涉犯貪污圖利罪、偽造文書以及公務員登載不實等罪嫌，將陳、黃2人帶回約談。據了解，在台北市立圖書館擔任資訊室代理主任的陳耀升，原本職務是資訊室分析師，但在110年至111年間，辦理館內資訊維護等5項小型勞務採購案，明知這5項標案金額均在10萬元以下，不須公開招標，但須進行訪價，且須在採購案簽呈上附上2至3家相關廠商的報價單，而廠商黃振勝遂偽造2家廠商的報價單，提供給陳男作為採購簽呈上附件，陳男竟包庇放水，上簽呈，讓黃男順利取得5標案，獲取40餘萬元的採購標案。檢調人員今持搜索票，到陳耀升以及廠商黃振勝住處與兩間公司，優利國際科技股份有限公司、優立強數位科技公司，共3處搜索，依涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款圖利罪嫌、刑法第216條、第210條及第213條之行使偽造私文書、公務員登載不實等罪嫌，並約談陳、黃2人到案。