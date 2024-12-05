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泰國政府為鼓勵民眾儲蓄並提升退休保障，計劃推出「退休彩券」方案。這項計劃讓民眾有機會達到百萬獎金的夢想，還能在60歲退休後拿回所有購買彩券的金額，實現「存錢、玩樂兩不誤」的生活目標。泰國人一向熱愛購買彩券，這項創新計劃備受關注，被認為是巧妙利用民眾興趣來推動儲蓄的方式。泰國財政副部長帕普姆·羅加南薩庫近日宣布，內閣已正式通過「退休彩券」的法案草案。這項計劃將由國家儲蓄基金（NSF）專門管理，為參與者保管購買彩券所花的資金，確保在退休時能全額返還。帕普姆強調：「每一塊泰銖都會存入參與者的儲蓄帳戶，這不僅是消費，還是為未來儲備的投資。」參與者可以購買每張售價50泰銖的彩券，每人每月最多可購買3000泰銖。中獎者名單將於每週五下午5點公布，獎金設計相當吸引人，其中包括五份100萬泰銖的頭獎，以及多達1萬份1000泰銖的中獎機會。不僅如此，中獎金額可以立即領取，沒有中獎的彩券金額將由國家儲蓄基金保管，等到參與者年滿60歲時全數返還，為退休生活提供穩定的經濟支援。「退休彩券」將向國家儲蓄基金會員開放，同時也歡迎受到社會保障基金保護的自雇者參與。這項計劃的雙重特點就是既能滿足泰國人對彩券的熱愛，又能強化退休儲蓄，有望成為民眾廣泛接受的方案。支持者認為，泰國政府的做法，不僅將購買彩券轉化為一種存錢行為，也讓人們對未來的退休生活多了一層保障。未來買彩券不再僅僅是一場「小賭怡情」，而是對老年生活「小而穩」的投資。