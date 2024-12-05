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▲Candy（右）與鴨子手上的應援看板都有兩面，另一面的文字比較中規中矩，表達對他永遠的支持。（圖／記者蘇詠智攝）

▲欣賞周杰倫「嘉年華」巡演台北大巨蛋首場的觀眾，開始陸續進場。（圖／記者蘇詠智攝）

周杰倫闊別7年返回台北開演唱會，地點還從小巨蛋轉進可以容納更多觀眾的大巨蛋，粉絲都開心不已，甚至有來自宜蘭的女歌迷Candy特製看板，寫道：「孩子都生兩個了，杰倫哥，你終於回來了。」相當逗趣吸睛。她是和大學同學鴨子一起來看周杰倫的「嘉年華」巡演，兩人都是周杰倫死忠狂粉，在大學時就認識，自此常結伴追尋他的腳步，Candy笑稱：「兒子還小，但今晚跟他請過假了，他應該會理解。」Candy和鴨子分別是宜蘭、桃園人，為了周杰倫一起來到台北大巨蛋，還各自準備好看板，準備在演唱會上舉起，看看能否吸引他的目光。在7年前的周杰倫演唱會上，她們秀出標明「宜蘭、桃園鄉親」的看板，幸運被他點中，有機會上台跟他合唱〈千里之外〉，Candy還在周董Beatbox搭配下秀了段舞技，提到這件往事，她直呼：「人生最精彩的履歷之一，可能可以講到80歲吧。」她們還是學生時期就已經非常喜歡周杰倫，甚至在周杰倫還沒正式出道前，就因為他寫了〈屋頂〉等好歌對他非常欣賞，這些年來也看了所有他在台灣開的演唱會，坦言這一次「嘉年華」真的搶票比較激烈，已經號召了80多位親友分別搶購，「中獎率」頗低，有的人也去網咖卻一無所獲，反而最後是平常心上網、也沒有特別奇招的人搶到，但能讓她們有票可以一起結伴欣賞，她們已經很滿足。從周杰倫上一次的台北演唱，到現在進入大巨蛋，已經隔了7年，Candy都已經兩度當媽，表示孩子們都還小，現在開始讓他們先聽周杰倫的歌，等他們再大一點就可以陪自己去看他的演唱會。為了欣賞周董的現場表演丰采，Candy今年上半年也有去日本看他在當地的演出。但這還不算特別瘋狂，Candy和鴨子以前曾經在需要排隊進場搶好位的時期，提早兩個禮拜在門外搭帳篷，與其他粉絲輪班，就為了能更近距離欣賞周董的表演，對於他的熱情令人嘆服。她們也希望周董不要讓大家再等7年，可以多多返台開唱。