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▲泫雅、龍俊亨（左）原本是朋友，今年一月升格情人並於十月結婚。（圖／泫雅IG）

▲FTISLAND前吉他手宋承炫（左圖中）退出演藝圈，6月跟圈外女友結婚，CNBLUE鄭容和（左圖左）、《淚之女王》郭東延（左圖右）皆出席。（圖／鄭容和IG、skull_tm271207 IG）

▲李宰旭（左）跟Karina相愛不被網友接受，只好分手。（圖／李宰旭、Karina IG）

▲韓韶禧（左起）、柳俊烈、惠利曾陷入三角戀疑雲，但韓韶禧否認介入別人感情。（圖／韓韶禧、柳俊烈、惠利IG）

▲金賽綸（左）跟金秀賢相差13歲，網友好奇2人怎麼搭上線的。（圖／金賽綸IG）

▲宋昰昀否認打學弟90分鐘巴掌，但形象已一落千丈。（圖／tvN《和我老公結婚吧》官網）

▲高橋一生（左）跟飯豐萬理江假戲真做，今年5月結婚。（圖／高橋一生IG、飯豐萬理江X）

▲宋仲基梅開二度，老婆Katy生了一雙兒女。（圖／HighZium studio部落格）

▲東出昌大（右）跟松本花林閃婚，準岳母華奈美贊成這門婚事。（圖／睡著也好醒來也罷X、松本花林IG）

▲安室奈美惠跟兒子在夏威夷被拍到，26歲的兒子（黑衣）身高已超過媽媽。（圖／momo小紅書）

▲崔敏煥婚內出軌叫小姐性交易，被大眾唾棄。（圖／記者陳雅蘭攝）

2024年即將結束，回顧這一年的南韓、日本娛樂圈，其實發生不少大小事，《NOWnews今日新聞》整理10大故事幫大家喚起記憶，特別是金賽綸突曬出貼臉金秀賢的謎之照片、「世紀渣男」東出昌大在山上搞大松本花林的肚子而結婚、安室奈美惠退休6年默默現身，以及FTISLAND前成員宋承炫退出演藝圈、崔敏煥婚內上酒店叫小姐等事蹟，都是日韓粉絲津津樂道且印象深刻的吃瓜話題。泫雅跟DAWN（曉鐘）在2022年11月30日宣布分手，恢單一年多後，泫雅跟好友、前Highlight成員龍俊亨一起公開交往喜訊，同時附上牽手照表示：「請多多關照。」讓K-POP迷又驚又喜，小倆口此後形影不離、出雙入對，面對媒體都大方給予拍攝，愛的相當高調；2人也在10月結婚，完成終身大事。FTISLAND前吉他手宋承炫為了老婆而進軍美國從事餐飲事業，今年2月宣布退出演藝圈，坦言很喜歡現在的新環境、新挑戰、新的人際關係，並於6月結婚，婚宴現場也被前同事、CNBLUE的鄭容和曝光，《淚之女王》郭東延也是座上賓，但現場沒見到FTISLAND其他成員，掀起討論。「SM娛樂」旗下女團aespa成員Karina跟李宰旭，今年1月在時裝週上「一眼定情」交往，戀情2月底曝光，但認愛才過1個多月，4月證實分手，據悉導致他們分手的原因，網友的攻擊留言占最大宗，因此造成彼此粉絲痛苦，2人深感歉意決定分開。惠利跟柳俊烈去年（2023）11月官宣分手，4個月後韓韶禧和柳俊烈於今年白色情人節（3／14）被路人目擊在夏威夷約會，惠利看到消息後表示「真有趣」，「柳俊烈劈腿」、「韓韶禧是小三」謠言甚囂塵上。韓韶禧事後反擊惠利，否認「換乘戀愛」沒介入柳俊烈跟惠利之間；韓韶禧、柳俊烈隨即官宣認愛。事後，韓韶禧對於攻擊惠利、揭露柳俊烈跟惠利的分手時間點等行為道歉，而柳、韓2人在夏威夷約會的照片也被《Dispatch》曝光，可發現韓韶禧因為網友的攻擊感到焦慮，韓韶禧的公司也決定提告網友。經過一連串的8點檔劇情，神隱多日的惠利終於打破沉默，發文間接向韓韶禧致歉，同時認了分手期間感到痛苦，貼文令網友心疼；韓韶禧也在3月20日宣布跟「沒擔當」的柳俊烈分手。2022年5月因為酒駕撞到變電箱後肇事逃逸的金賽綸，形象重創導致演藝工作全丟，沒有收入只好跑去咖啡廳打工謀生。許久未在螢光幕前亮相的她，3月24日凌晨「手滑」上傳跟金秀賢的親暱貼臉照，讓當時剛看完熱播劇《淚之女王》的觀眾傻眼，網路掀起熱烈討論，不過雙方都未針對此事做出正面回應，是否交往過亦成了未解開的謎。今年因為參演《和我老公結婚吧》當小三角色而成名的宋昰昀，隨之而來的不是接不完的代言與邀約，而是被爆料曾是校園霸凌慣犯，曾在公園賞人巴掌長達90分鐘，但宋昰昀透過公司「King Kong娛樂」表示「不記得」、「打人不是事實」，不過她積極想與爆料者見面釐清真相，最後慘被拒絕，導致形象一落千丈，慘淡出螢光幕。日本43歲知名演員高橋一生與「小新垣結衣」飯豐萬理江，因合作拍攝電視劇《岸邊露伴一動也不動》認識，2022年曾被拍到約會，但雙方對於緋聞始終未承認；結果今年5月，2人突然拋下震撼婚訊宣布結婚，也證實是因為拍戲擦出愛火，意識到彼此是可以走下去的伴侶，所以決定結婚互許終身。宋仲基2019年6月和宋慧喬離婚後，於去年（2023）一月底跟英國籍凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）結婚，2人同年6月升格父母，兒子目前1歲多；今年7月8日再傳出好消息，Katy確定懷上女兒，並於11月20日在羅馬出生，宋仲基升格二寶爸，成功湊足「好」字。日本演員東出昌大因為在2017年背著懷孕的老婆渡邊杏，跟未成年演員唐田英里佳發生婚外情，他後續「2女都想要」以及付不出扶養金等離譜行徑，遭演藝圈唾棄、被公司開除，獲封「世紀渣男」。走投無路沒工作的東出昌大最後選擇隱居山林，沒想到在山上遇見第二春，跟珠寶商媽媽華奈美的女兒松本花林在山中「搞出人命」，決定奉子成婚，人生經歷堪比8點檔，網友嘖嘖稱奇。日本天后安室奈美惠於2018年9月16日正式引退，螢光幕已看不到女神身影，時間過去6年，結果有人9月時在夏威夷遇見她，安室與前夫SAM（丸山正溫）的26歲兒子安室溫大也在一旁，身高還已超過158cm的媽媽，粉絲暴動痛哭：「引退6年後再看到安媽那個熟悉的身影，我竟然淚崩了，本來紀念日我都毫無波瀾的！」崔敏煥是南韓樂團FTISLAND的鼓手，2017年宣布跟LABOUM前成員金律喜交往，隔年1月結婚，同年5月兒子出生後，10月補辦婚禮，2019年金律喜再懷上雙胞胎女兒，並於2020年2月出生；婚姻生活維持5年，2人在2023年12月宣布離婚，3個孩子的撫養權歸崔敏煥。豈料，恢單後的崔敏煥，在10月24日被前妻律喜抖出婚內曾多次違法上酒店叫小姐性交易，隊友李洪基還2度發文聲援崔敏煥，2人全被網友炎上，歌迷也紛紛抵制崔敏煥要求退團，崔敏煥最後被公司冷凍處理，並發文跟大眾道歉。