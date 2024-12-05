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立法院內政委員會今（5）日再度審查《公職人員選舉罷免法》修正草案，民進黨立委吳秉叡原本也有提案，訂民眾進行公投案提案及連署時，應填具「國民身分證發證日期」，他今質詢時說，用意是要讓內政部可以審核，因被國民黨抹黑，他就撤案，沒想到內政部報告卻還是說這樣做法會增加困難，他直接嗆內政部長劉世芳，跟國民黨沆瀣一氣。吳秉叡說，國民黨修法，是在罷免連署時要附上身分證影本，他的想法是只要填上身分證的換發日期，因為只要有換發，內政部都會登記，可藉此查核連署人是否用自己的身分證連署。劉世芳答詢說，罷免連署時間很長，若照此作法，連署後三個月內遺失，內政部查核時，發現身分證已換發，就會與連署時填寫的狀況不同。吳秉叡問，那內政部會怎麼做？劉世芳說，內政部會打電話詢問。吳秉叡說，這種連署了又搞丟身分證的狀況，比例會很高嗎？劉世芳說，他不清楚，因為內政部從來沒有這樣做過。吳秉叡一聽突然爆氣，他說對於內政部認為，連署加上填寫身分證換發日期，就會造成困難，非常生氣，這是檢覈的需要，為什麼會有困難，內政部書面報告竟然這樣寫，還讓記者拿去發稿。吳秉叡發言後就離開，劉世芳一臉尷尬。