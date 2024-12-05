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▲愛分享弦樂團將於12/22下午在高雄市文化中心至德堂盛大演出聖誕狂歡音樂會。（圖／愛分享弦樂團提供）

▲教師團隊盡心指導帶給偏鄉孩童一門「帶得走的能力」，藉由音樂教育讓孩童們更具激勵與自信。（圖／愛分享弦樂團提供）

▲愛分享弦樂團團員從6歲到68歲，人人為公益付出，12年來攜手共同參與超過100場關懷活動，14場慈善音樂會。（圖／愛分享弦樂團提供）

一年一度的聖誕節腳步接近，團員高達200人的愛分享弦樂團，將於聖誕前夕12月22日下午在高雄市文化中心至德堂盛大演出聖誕狂歡音樂會，12月14日下午4點半在高雄夢時代幸福廣場前熱情快閃，提前將佳節喜慶帶給所有民眾，並呼籲大家透過兩廳院售票系統，一起以行動將愛的教育延續下去。愛分享弦樂團團員從6歲到68歲，人人為公益付出，12年來攜手共同參與超過100場關懷活動，14場慈善音樂會。2015年團長發起音樂夢想之旅，老師們帶領團員與家長利用一整年假日時間，揹著琴走遍全省15個縣市創世基金會各分會，為院民譜樂章更為院民的家人加油打氣，完成了創世基金會環島的創舉。2016在執行長張雯華正式推動蒲公音深耕計劃，為偏鄉學校及弱勢家庭孩童音樂教育扎根，教師團隊盡心指導帶給偏鄉孩童一門「帶得走的能力」，藉由音樂教育讓孩童們更具激勵與自信，並由最初的十位孩童至今超過千位學童受惠，孩童們很幸福的在各企業關懷和協助中成長。這項為偏鄉學校及弱勢家庭孩童音樂教育扎根，多年來受到陳啟川先生文教基金會支持，今年馬光健康關懷協會及高雄市雄大獅子會也共襄盛舉，希望更多民眾一起參與為偏鄉音樂教育出一份心力的行動。