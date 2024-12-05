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▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌，隊長陳傑憲高舉冠軍金盃慶祝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

「113年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮」訂於明(6)日下午2時在臺北凱達大飯店盛大舉辦，教育部體育署將邀請行政院長官出席，期勉所有台灣健兒繼續前進2026年名古屋亞運及2028年洛杉磯奧運。屆時將頒發4億6470萬元的國光獎金，在12強賽奪冠的中華棒球隊28虎將，每人可獲得700萬獎金，總金額為1億9600萬元。本次典禮將公開表揚2024年第33屆巴黎夏季奧林匹克運動會在內共50項綜合及單項國際運動賽事，總計451人次(選手331人、教練12人)獲頒國光體育獎章，並頒發新臺幣4億6470萬元國光獎助學金；另獎勵優良運動科學研究成果優等4件、甲等5件、佳作14件，共計23件成果。本次獲獎人員包括：在2024年第33屆巴黎夏季奧林匹克運動會上，成為史上首次連2屆摘金組合的羽球黃金男雙選手「麟洋配」李洋、王齊麟；以及二度征戰奧運，最終大獲全勝的拳擊選手林郁婷；此外，11月24日獲得我國棒球史上首度一級賽事世界棒球12強賽冠軍的代表隊選手．也是本次獲頒表揚對象。2028年洛杉磯奧運中有棒球項目，所以本次WBSC世界12強棒球賽屬於亞、奧運項目，國光獎章為一等二級，依照規定每人可獲得700萬台幣，總獎金為1億9600萬元。至於李洋／王齊麟和林郁婷摘下金牌，屬於一等一級國光獎章，可獲得獎金2000萬元台幣。典禮除表揚嘉獎運動員及教練外，也將對於推動國內運動科學應用發展著作有成的研究人員進行表彰。透過運動科學專家的科研成果，使臺灣運動員在賽場上的表現獲得了更科學化的支持，無論是在訓練方法、體能恢復、心理建設及技戰術方面，都有明顯的提升與進步。教育部體育署表示，本次頒獎典禮不僅是對奮戰在運動場上的國手們的肯定，更是對所有在背後默默耕耘的運動科學專家及團隊的一種讚揚。沒有他們的努力，就沒有今日在奧運會上看到的亮眼成績。