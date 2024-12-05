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▲三星「出發Say夜市」活動可以使用三星摺疊機，體驗和外國人雙向暢談無阻的感覺。（圖／記者周淑萍攝）

▲Galaxy AI翻譯加入了「中文(台灣)」，使用前需要先進入系統下載，路徑如圖示。（圖／手機截圖併圖）

▲即日起Galaxy AI已經可以下載「中文(台灣)」的繁體中文，使用起來更有在地感。（圖／記者周淑萍攝）

▲本週末到寧夏夜市參與體驗活動，即可免費獲得飲品，同時還可抽夜市現金抵用券。（圖／記者周淑萍攝）

▲將「翻譯助理」設定在桌面後，可以更快速地和外國人進行溝通，設定路徑如圖示。（圖／手機截圖併圖）

▲即使是「青蛙下蛋」、「蔥油餅」等在地小吃，或是「貓纜」這類臺灣縮寫，Galaxy AI 翻譯助理都能輕鬆應對，翻譯精準又到位！（圖／手機截圖併圖）

▲「雙面翻譯窗」功能能更無阻礙的進行雙向溝通。（圖／記者周淑萍攝）

▲強大翻譯功能還有PDF自動翻譯，能把手機內的檔案直接一鍵翻譯，相當方便。（圖／記者周淑萍攝）

▲使用三星Galaxy手機拍照後，透過「快速分享」生成QR碼，對方掃描後即可下載。（圖／記者周淑萍攝）

▲「出發Say夜市」可以讓民眾深入體驗，三星Galaxy AI手機運用科技，替生活帶來的便利性。（圖／記者周淑萍攝）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

台灣三星日前宣布Galaxy AI正式加入「繁體中文」，讓台灣用戶可以體驗更接地氣的翻譯功能。為了大力推廣該服務，本週五（12/6）至12/8在寧夏夜市限時推出「美食繁譯中 出發SAY夜市」活動，在現場完成指定任務可免費拿到飲品，同時還能抽夜市現金抵用券，相當好康。《NOWnews》記者實際在現場使用Galaxy Z Flip6和Galaxy Z Fold6 摺疊機進行體驗，覺得摺疊機的雙螢幕特性大大發揮翻譯功效，可以在內、外螢幕看到翻譯結果，雙方不用手機翻來翻去，溝通上更順暢。該如何下載和使用，下面手把手教會你。全球AI手機由三星Galaxy AI打頭陣，其中多項「翻譯」功能對於用戶來說相當有幫助，不管是出國旅遊，或是和外國人溝通都能暢行無礙。早先台灣三星有提到「繁體中文」即將登場，沒有等太久，日前官方宣布「繁體中文」正式上線，只要在「設定」中的「語言套件」點選「繁體中文」下載，就能立即使用我們最熟悉的中文來和外國人對話。台灣三星為推廣Galaxy AI一系列實用翻譯功能，於上週末率先展開「美食繁譯中 出發SAY夜市」活動，本週12/6~12/8為活動最後一週。民眾可以在寧夏夜市現場挑戰運用Galaxy AI的創新科技，與外國朋友交流，只要完成指定任務即可獲得限量清涼飲品，填寫問卷更有機會抽中寧夏夜市100現金抵用券，好玩又能免費吃飽喝足。《NOWnews》記者實際在「出發SAY夜市」活動首日使用Galaxy Z Flip6和Galaxy Z Fold6 摺疊機和外國人實際進行翻譯體驗，真心覺得覺得摺疊機的雙螢幕特性大大發揮功效，可以在內、外螢幕看到翻譯的結果，提升溝通的順暢度，尤其是看到外國人直接拿手機和攤商老闆雙向對談，雙方都用各自語言，卻能溝通無礙，真的相當神奇。記者特別捉出三項實用的功能報你知，下次和外國人聊天時要記得打開喔！如果你是摺疊機用戶，拜託「雙面翻譯窗」功能一定要學起來，因為這就是摺疊機最強優勢之一，把螢幕翻起90度，內外螢幕可以雙向直接翻譯成對方的語言，溝通起來會超級順暢。記者自己的使用習慣是直接把「翻譯助理」設定在桌面，同時把「我的語言」先設定好為最新的「中文（台灣）」，當需要雙向對話時，會先點選螢幕右上第二個「顯示封面螢幕」的圖示，之後將螢幕上掀90度，如此一來能讓封面螢幕直接面向他國語言的朋友進行雙向對話。再來一個實用功能，就是筆記智慧助理，可以隨手存下異國美食菜單，透過Galaxy AI的PDF自動智慧翻譯，即可快速將整面外國語言的菜單翻譯成熟悉的文字。這一招也能用在幫助來台灣旅遊的外國朋友，將夜市的繁體中文菜單存下來後，一鍵翻成英文、韓文等，幫助第一次到夜市探險的國際旅客也能用慣用的語言點菜。使用Android系統手機如果想要分享照片給蘋果手機用戶，使用上不夠直覺，有些人會直接傳LINE，但使用三星Galaxy手機真的不用這麼麻煩，和外國友人合照後，選完照片按下方分享功能內的「快速分享」，如果是同一生態圈的直接傳送即可，但如果非相同體系的用戶就能點選「QR碼或連結」，手機會自動生成QR碼，對方手機掃描後即可下載，是一項不用加好友就能直覺分享照片的必學功能。👉台灣三星「美食繁譯中 出發SAY夜市」活動資訊：📍活動日期：12月6日（五） ~ 12月8日（日）📍活動時間：週五17:30-23:00／週六、日17:00-23:00📍活動地點：寧夏夜市蓬萊國小後門口（台北市大同區寧夏路35號）