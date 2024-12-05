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▲網友不懂西門町明明沒有什麼好逛的，為何每次假日的時候大家都會到西門町，引起廣大迴響。（圖/觀光署官網）

▲西門町商圈隔壁的「西門紅樓」每到週末也都會有文創市集，紅樓後方還有許多酒吧、咖啡廳，許多人週末都愛來這裡！（圖/觀光署官網）

▲西門町是台北最強景點，在今年前8月湧入超過2000萬遊客造訪，不只國人喜愛，外國人更喜歡！（圖/台北旅遊網）

台北作為台灣的首都，知名的景點深受外國人的喜愛，像是台北地標101大樓、故宮博物院、松山文創園區等等。而近日就有網友討論，台北西門町商圈明明沒有什麼好逛的，為什麼總是有那麼多人會去？每次週末也都是擠滿人，結果貼文引起廣大迴響，不少人也都覺得西門町非常無聊一名網友在PTT貼文指出「現在看個電影已經不一定要去西門町電影街看，但是西門町在假日的時候，還是人多到不行，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「外國人真的超愛西門町，每次去都一堆日韓的遊客」。然而說到西門町商圈的人氣可真的是夯到爆，根據台北市觀光局統計，至於許多人覺得西門町雖然無聊但人氣又非常高的主因，，對於外縣市或者外國旅客來說，到達十分容易；除此之外，，不少遊客都留言表示、「每週都是人山人海，已經是台北著名景點，有吃也好買，還可以看電影，真的是不錯的商圈」。而《NOWnews》記者上月也帶南部朋友去逛他們人生第一次西門町，如果你還沒去過西門町的民眾，下回有機會到台北遊玩的話，一定要去朝聖看看，體驗一下青春活力氣息囉！