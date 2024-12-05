台北作為台灣的首都，知名的景點深受外國人的喜愛，像是台北地標101大樓、故宮博物院、松山文創園區等等。而近日就有網友討論，台北西門町商圈明明沒有什麼好逛的，為什麼總是有那麼多人會去？每次週末也都是擠滿人，結果貼文引起廣大迴響，不少人也都覺得西門町非常無聊，但根據台北觀光局統計，西門町在今年前8月就已經擠爆超過2000萬名遊客，尤其外國旅客來台北遊玩可以說是必訪行程。
一名網友在PTT貼文指出「現在看個電影已經不一定要去西門町電影街看，但是西門町在假日的時候，還是人多到不行，感覺商圈本身也沒有什麼好逛，也沒有什麼餐廳是一定要去西門町去吃，好奇假日大家都擠到西門町去幹嘛？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「西門町應該是位置優勢吧，不然真的蠻無聊的」、「西門町真的超無聊，但不知道為什麼要吃飯還是會跟朋友約那裡」、「我外縣市朋友來逛過也覺得沒什麼，但不知道為什麼大家要幹嘛都會往那裡靠，神奇魔力」、「外國人真的超愛西門町，每次去都一堆日韓的遊客」。
台北公認超無聊景點「西門町」！前8月擠爆2000萬遊客
然而說到西門町商圈的人氣可真的是夯到爆，根據台北市觀光局統計，今年1月至8月期間，成為台北所有景點當中的排行榜冠軍，累積遊客數高達2021萬7071人，北市觀光局也表示，西門町是近幾年國內外旅客最愛造訪的景點。
至於許多人覺得西門町雖然無聊但人氣又非常高的主因，不外乎在於西門町的「地理位置」相對不錯，位於交通樞紐台北車站旁邊、同時搭乘捷運板南線一站就可抵達，對於外縣市或者外國旅客來說，到達十分容易；除此之外，西門町商圈有豐富多元性的商家，雖絕對稱不上十分有趣，但要吃飯、看電影、購買服飾、逛市集、唱KTV、喝酒等都一應俱全。
西門町Google真實評價曝光！外縣市遊客去過也認證
實際查看台北西門町的Google評價，發現商圈評價也有4.4不錯的分數，不少遊客都留言表示「是很年輕人的商圈，有市集跟各種攤販，覓食也很方便，其實還不錯」、「西門是許多年輕人喜歡聚集吃飯逛街的地方，時至今日，西門町魅力依舊不減，來體驗一下青春活力」、「每週都是人山人海，已經是台北著名景點，有吃也好買，還可以看電影，真的是不錯的商圈」。
而《NOWnews》記者上月也帶南部朋友去逛他們人生第一次西門町，他們也一致認同西門町的年輕族群眾多，店家也有非常多元性，如果以首次朝聖西門町來說，其實感覺非常不錯，而且也會想要回訪，可能是在地人去太多次才會覺得無聊，但外外縣市遊客、外國人眼中，西門町商圈是台北旅遊的首選景點之一呢！如果你還沒去過西門町的民眾，下回有機會到台北遊玩的話，一定要去朝聖看看，體驗一下青春活力氣息囉！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「西門町應該是位置優勢吧，不然真的蠻無聊的」、「西門町真的超無聊，但不知道為什麼要吃飯還是會跟朋友約那裡」、「我外縣市朋友來逛過也覺得沒什麼，但不知道為什麼大家要幹嘛都會往那裡靠，神奇魔力」、「外國人真的超愛西門町，每次去都一堆日韓的遊客」。
台北公認超無聊景點「西門町」！前8月擠爆2000萬遊客
然而說到西門町商圈的人氣可真的是夯到爆，根據台北市觀光局統計，今年1月至8月期間，成為台北所有景點當中的排行榜冠軍，累積遊客數高達2021萬7071人，北市觀光局也表示，西門町是近幾年國內外旅客最愛造訪的景點。
至於許多人覺得西門町雖然無聊但人氣又非常高的主因，不外乎在於西門町的「地理位置」相對不錯，位於交通樞紐台北車站旁邊、同時搭乘捷運板南線一站就可抵達，對於外縣市或者外國旅客來說，到達十分容易；除此之外，西門町商圈有豐富多元性的商家，雖絕對稱不上十分有趣，但要吃飯、看電影、購買服飾、逛市集、唱KTV、喝酒等都一應俱全。
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實際查看台北西門町的Google評價，發現商圈評價也有4.4不錯的分數，不少遊客都留言表示「是很年輕人的商圈，有市集跟各種攤販，覓食也很方便，其實還不錯」、「西門是許多年輕人喜歡聚集吃飯逛街的地方，時至今日，西門町魅力依舊不減，來體驗一下青春活力」、「每週都是人山人海，已經是台北著名景點，有吃也好買，還可以看電影，真的是不錯的商圈」。
而《NOWnews》記者上月也帶南部朋友去逛他們人生第一次西門町，他們也一致認同西門町的年輕族群眾多，店家也有非常多元性，如果以首次朝聖西門町來說，其實感覺非常不錯，而且也會想要回訪，可能是在地人去太多次才會覺得無聊，但外外縣市遊客、外國人眼中，西門町商圈是台北旅遊的首選景點之一呢！如果你還沒去過西門町的民眾，下回有機會到台北遊玩的話，一定要去朝聖看看，體驗一下青春活力氣息囉！