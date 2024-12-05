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▲農業局長張清榮表示，農業局會一直陪伴協助大家，是高雄農業的加速器，是高雄青年農民永遠的後盾！（圖／高市府提供）

高雄市政府農業局今(5)日舉辦「2024青農盛典–高雄青創農企業孵育計畫成果分享會」，該計畫自110年推動以來提供青農近900萬元的夢想資金，協助青農發現課題、解決問題、達成目標。農業局長張清榮表示，希望藉由大家的創新思維，盤點並整合產業資源，共同打造具競爭力的高雄農業！農業局會一直陪伴協助大家，是高雄農業的加速器，是高雄青年農民永遠的後盾！活動一開始由提提研創辦人李昆霖為大家進行專題演講-創業有道，夢想有理。今年四月提提研新上市的「玫瑰潤澤面膜」，原料來自於杉林青農王宥勝種植的有機玫瑰，市場的回饋與肯定，也促成了宥勝今年在青創計畫提出要擴大萃取玫瑰純露產能的決心。今天成果分享會的共有12組青農上台分享計畫推動成果，現場超過100位來賓共同見證青農夢想成真的美好時刻。成果分享會分為「精準生產」、「流程革命」與「品牌體驗」三個主題，青農要平衡工作與生活、要兼顧生產與行銷，經常蠟燭兩頭燒。青農顏芷芸、蘇昆宏、蕭旦倫與王宥勝都選擇在農產加工階段導入機器、減少人力與成本；呂林範彬、陳謀韋、宜錦勇與彭鈺文則重新審思工作流程，找到創新與突破的可能，呂林範彬以行動噴霧車取代原本的消毒管線；酪梨種植面積達16公頃的陳謀韋導入智慧型灌溉設施與氣象站，讓田間管理更即時、有效率。宜錦勇建置火鶴花即時輔助量測系統，讓火鶴花分級作業減少一半時間；投入水蓮產業多年的彭鈺文，研發出可自動捲水蓮的包裝設備，未來將朝全面自動化包裝的方向繼續努力。青農尤思瑾運用設計專長為家鄉的農產格外品開發新產品，並設計符合顧客需求的包裝、靳瑋琳則提出品牌再造計畫，重新梳理家族40年的品牌脈絡與形象、留「美」從農的美濃青農林奕辰，在推動食農教育時發現「產季」的限制會讓產地的體驗受到侷限，今年成功開發出不受時空限制的番茄拼圖教具，讓推廣番茄教育隨時、隨地都能進行。而連續三年提青創孵育計畫，今年終獲通過的黃資雯，運用夢想資金終於實現了改造農場閒置空間的夢想。這次發表會場也準備了「青農盛典分享包」致贈與會來賓，內容物都是這屆青農的成果，包括提提研與青農王宥勝合作推出的玫瑰面膜，蘇昆宏的鳳梨切片果乾，以及蕭旦倫、莊承翰與陳家瑋組成的團體組，共同開發出的「果然輕飲」果丁果粉茶包，準備進軍餐飲市場。