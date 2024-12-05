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韓國總統尹錫悅3日深夜到4日凌晨的「短命戒嚴」，震驚各界，造成的動盪至今仍難以估計。然而，韓國共同民主黨議員金民錫（Kim Min-seok，音譯）其實早在今年8月就提出尹錫悅將要實施戒嚴的看法，只是當時總統府否認，輿論也多認為金民錫危言聳聽，不料他才是真正的神預言。金民錫今（5）日再度警告，尹錫悅極有可能再次宣布戒嚴，並強調「可能性可說是百分之百」。根據《韓聯社》報導，金民錫今年8月在共同民主黨的會議中，就提出尹錫悅將要實施戒嚴的看法，理由是尹錫悅提名親信金龍顯當國防部長，且不斷升高與北韓之間的衝突，顯示尹錫悅正在為戒嚴準備。雖然戒嚴說曝光後並未被當一回事，但金民錫仍持續捍衛自己的主張，而事實結果也證明，金民錫的預測是正確的。對於今後政局發展，金民錫認為尹錫悅有可能再次宣布戒嚴，「陷入困境的不正常總統，會以更加惡劣的方式，抱著『這次一定要成功』的想法再次嘗試」。金民錫指出，尹錫悅的最大動機是為了阻止政權更替導致夫人金建希入獄，至於北韓問題或其他理由都是藉口。金民錫更用1979年12月12日全斗煥軍事政變當例子，警告尹錫悅眼下看似退讓，但可能只是一種策略性營造的假象，「如果不將他拉下台，我們根本沒有任何防禦的手段」。金民錫表示，「他手中仍然握著『戒嚴』這項武器，就像醉漢駕駛坦克車一樣危險」，「尹錫悅必定會再次欺騙全國人民，超乎所有人的意料，以另一種方式尋找實施戒嚴的途徑」。尹錫悅自4日凌晨出面宣布解嚴後，自此音訊全無，本來傳出今天將發表公開談話，但最終尹錫悅仍然持續神隱。