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▲柯佳嬿飾演潑辣厭世的人妻林宜玲。（圖／Netflix提供）

▲柯佳嬿（右）在劇中飆罵劉以豪（左）「又廢又欠揍」。（圖／Netflix提供）

▲劉以豪飾演呆萌但不修邊幅的「媽寶人夫」曾學友。（圖／Netflix提供）

▲柯佳嬿（左）和劉以豪（右）首次合作，劉以豪透露與柯佳嬿在戲外非常合得來。（圖／Netflix提供）

▲柯佳嬿（右）、劉以豪（左）在雨中初識一見鍾情後，就這樣墜入愛河，然而結了婚後並未像童話故事般，從此過著幸福快樂的日子。（圖／Netflix提供）

由柯佳嬿、劉以豪、曾敬驊、謝依霖等實力派卡司領銜主演，金鐘影帝傅孟柏特別演出的Netflix愛情喜劇《童話故事下集》，今（5）日宣布將在明年2月14日情人節上線，並首度曝光90秒前導預告片。劉以豪暌違5年現身台劇，與柯佳嬿在劇中飾演夫妻，揭露所謂童話故事幸福快樂的結局後，下集的故事將會發生怎樣令人人間清醒的夫妻日常。柯佳嬿在劇中飾演火爆人妻，她特別透露劉以豪在劇中的宅男媽寶形象「又廢又欠揍」。在曝光的前導預告中，柯佳嬿與劉以豪在雨中初識便一見鍾情，墜入愛河結婚，正當以為會如同童話故事般過著幸福快樂的生活時，柯佳嬿一句「呷賽啦」打破美好的想像，正式展開故事的「下集」。由柯佳嬿所飾演的林宜玲，在劇中是位潑辣厭世的人妻，性格火爆時常厭世金句連發，談及此次飾演林宜玲一角的心情，柯佳嬿表示：「宜玲（角色名）在關係裡看起來是強勢的一方，嘴巴也很壞，其實刀子嘴豆腐心，她只是比較坦承面對人生的各種處境而已。表面上劉以豪飾演的友友很可憐，但可憐之人必有可恨之處，宜玲對友友就是又愛又恨。」對於首次搭檔劉以豪就飾演夫妻，柯佳嬿笑說：「印象中他一直是陽光帥氣大男孩，在《童話故事下集》裡，這些特質可說是蕩然無存，他的角色又廢又欠揍又拿他沒辦法，是從沒看過的以豪。」至於5年沒演台劇的劉以豪，此次在劇中飾演呆萌、不修邊幅的「媽寶人夫」，談及首度和柯佳嬿合作的心情，劉以豪表示：「跟佳嬿相處一直都非常合得來，但不知道為什麼演到後面我更習慣戲裡兩個人的相處，甚至要演完時還感到十分的不捨。」他更透露一開始看到劇本，更想挑戰的反而是老婆的角色，但礙於性別當然是無法，並表示十分喜歡這個好看又好笑故事。除此之外，編導李念修透露創作靈感是來自於交友軟體：「我發現在交友軟體上，其實存在不少已婚人士，讓我不禁好奇他們在追尋什麼。」同時他也分享選角秘辛：「因為我是個喜歡『不合理』的人，覺得讓有氣質的佳嬿來演滿口大便的女人；讓王子形象的以豪來演拉屎打呼的媽寶，如此顛覆他們原本形象，如此不合理的選角，應該會燃燒出不一樣的火花，可以玩得很開心吧！」