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▲大雪不要將棉被蓋頭取暖，容易影響運勢、惡夢較多，也會導致空氣不流通，呼吸不上來，進而引發肺部疾病。（示意圖／翻攝Pexels）

▲大雪多吃如山藥、牛蒡、馬鈴薯、地瓜、菠菜等根莖類食材，含有大量鐵、錳、磷、鈣等營養。（圖／記者陳明中攝影）

明（6）日迎來一年一度的大雪節氣，命理專家小孟老師說明大雪由來，古人認為北方地區出現較強的冷空氣，因此會有規模較大的降雪，台灣高山也容易出現降強的冷氣團。小孟老師也列出大雪當天6大禁忌及7個習俗，提醒民眾要多注意，避免身體健康受影響。大雪因天氣寒冷，過度運動容易導致身體能量減少，心血管收縮較快。有心臟疾病的人易在過度運動後，吸入較強的冷空氣，引發心臟疾病。大雪有許多民眾會開暖氣取暖，但若暖氣溫度太高，導致出門天氣冷熱變化太大，容易感冒頭暈。不少人會在大雪時，將棉被蓋頭取暖，，也容易導致空氣不流通，呼吸不上來，進而引發肺部疾病。大雪天氣嚴寒，尤其冷空氣強烈，若老年人身體不好，容易突發猝死意外。大雪到冬至是老年人死亡率最高的時刻，家中如果有老年人，一定要多加當心留意。大雪要避免到海邊與山上旅遊，因為這些地方風大，體弱者容易沖到風煞，導致頭部不舒服，嚴重者眼睛容易乾冷睜不開。大雪嚴冬天氣寒冷，若晚睡對陽氣不好，容易陽氣欠缺，身體能量不足。隔日又早起導致睡眠不夠，外出容易手腳冰冷、嘴唇乾裂，嚴重者也容易有猝死意外發生。大雪當天適合吃洋蔥，因為冷冬吃洋蔥可以暖胃散寒，逼走寒氣，幫助身體健康。有句俗語叫「小雪醃菜，大雪醃肉」，因為大雪當天吃醃肉可以補充體力，也能幫助熱量增加，藉此抵擋寒冷。大雪多吃如山藥、牛蒡、馬鈴薯、地瓜、菠菜等根莖類食材，含有大量鐵、錳、磷、鈣等營養，可以幫助人體保暖禦寒，還能去除多餘膽固醇。核桃仁可以補腎氣，裡頭含有卵磷脂與維生素E能增生細胞活性，使人體活化血液，冬天多吃核桃仁能增強抵抗力與活力，也能讓身體保暖。韭菜為熱性植物，冬天多吃能暖胃與暖腎，容易手腳冰冷者建議可以常吃，能有效讓身體保持溫暖。冬天可以多吃紅薯，內含有豐富的鉀元素，能有效防止冬天高血壓發生，還可以預防中風。冬天喝熱薑茶能加快血液循環、抗氧化，也可以預防感冒，幫助消化。