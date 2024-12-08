經典賽資格賽下周提大名單！世界12強棒球賽，中華隊在總教練曾豪駒領軍下，一路從預賽直到總冠軍戰，最終擊敗日本隊，寫下台灣棒壇歷史上的最佳成績。面對明年2月即將到來的經典賽資格賽，中華隊馬不停蹄進入備戰狀態，下週選訓會議將提出35人名單，教練團預計維持一致，不過中華隊成員可能將會和12強名單出現不小變化。
資格賽將進入備戰期 下周提35人大名單
經典賽資格賽和12強賽相同，都由中職主導進行，預計將在下周進行選訓會議，由總教練曾豪駒提出選手的35人大名單，以及教練團、選手名單、集訓計劃等。根據總教練曾豪駒日前受訪表示，預計會維持12強賽的教練團成員，不過仍會詢問個別意願，投手教練王建民日前也公開表態將續任執教。
對於中華隊名單人選，曾豪駒曾表示，會先把初步人選定下來，再去詢問選手意見，且還是會詢問12強賽的國手，因為仍有人有意願參加資格賽，不過主要還是要看個人意願，再去做最後的名單評估。
中職遺珠+旅外戰力 打造全新中華隊
儘管12強賽成員有意續戰，但考量休養時間過度短暫的問題，有相當高的機率會出現全新的中華隊名單。重要的是，中華隊仍有不少可用之兵，像是12強賽討論度相當高的遺珠之憾們，中信兄弟重砲陳子豪、外野手岳政華、一壘手許基宏、味全龍三壘手劉基鴻、強投徐若熙等，
因為傷勢而缺席的富邦悍將遊擊砲張育成、台鋼雄鷹強打吳念庭、王柏融等人，同樣不可小覷的戰力。另外，海外還有許多旅美好手，因為12強賽徵招時期處於季末，受到提前關機、身體傷勢影響缺陣，例如：李灝宇、陳柏毓、潘文輝等人，或許將有機會在全新的中華隊名單中看見他們的身影。
經典賽資格賽共有8隊參賽，將會分為2組，每組4隊，各隊進行組內循環賽，取各組前兩名晉級會內賽。比賽預計在2025年2月21日至3月6日進行，和中華隊同在A組的包含南非、尼加拉瓜以及西班牙。
我是廣告 請繼續往下閱讀
經典賽資格賽和12強賽相同，都由中職主導進行，預計將在下周進行選訓會議，由總教練曾豪駒提出選手的35人大名單，以及教練團、選手名單、集訓計劃等。根據總教練曾豪駒日前受訪表示，預計會維持12強賽的教練團成員，不過仍會詢問個別意願，投手教練王建民日前也公開表態將續任執教。
對於中華隊名單人選，曾豪駒曾表示，會先把初步人選定下來，再去詢問選手意見，且還是會詢問12強賽的國手，因為仍有人有意願參加資格賽，不過主要還是要看個人意願，再去做最後的名單評估。
中職遺珠+旅外戰力 打造全新中華隊
儘管12強賽成員有意續戰，但考量休養時間過度短暫的問題，有相當高的機率會出現全新的中華隊名單。重要的是，中華隊仍有不少可用之兵，像是12強賽討論度相當高的遺珠之憾們，中信兄弟重砲陳子豪、外野手岳政華、一壘手許基宏、味全龍三壘手劉基鴻、強投徐若熙等，
因為傷勢而缺席的富邦悍將遊擊砲張育成、台鋼雄鷹強打吳念庭、王柏融等人，同樣不可小覷的戰力。另外，海外還有許多旅美好手，因為12強賽徵招時期處於季末，受到提前關機、身體傷勢影響缺陣，例如：李灝宇、陳柏毓、潘文輝等人，或許將有機會在全新的中華隊名單中看見他們的身影。
經典賽資格賽共有8隊參賽，將會分為2組，每組4隊，各隊進行組內循環賽，取各組前兩名晉級會內賽。比賽預計在2025年2月21日至3月6日進行，和中華隊同在A組的包含南非、尼加拉瓜以及西班牙。
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。