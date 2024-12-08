我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊在世界棒球12強金牌戰打敗強敵日本隊，創下歷史拿下台灣成棒國際賽第一面金牌。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

▲MiLB美國職棒小聯盟現效力海盜2A的台灣好手陳柏毓，被球團設定較為嚴格的投球限制，因而未能參加12強賽，圖為參加杭州亞運時為中華隊出賽。（圖／NOWnews資料照）

經典賽資格賽下周提大名單！世界12強棒球賽，中華隊在總教練曾豪駒領軍下，一路從預賽直到總冠軍戰，最終擊敗日本隊，寫下台灣棒壇歷史上的最佳成績。經典賽資格賽和12強賽相同，都由中職主導進行，預計將在下周進行選訓會議，由總教練曾豪駒提出選手的35人大名單，以及教練團、選手名單、集訓計劃等。對於中華隊名單人選，儘管12強賽成員有意續戰，但考量休養時間過度短暫的問題，有相當高的機率會出現全新的中華隊名單因為傷勢而缺席的富邦悍將遊擊砲張育成、台鋼雄鷹強打吳念庭、王柏融等人，同樣不可小覷的戰力。經典賽資格賽共有8隊參賽，將會分為2組，每組4隊，各隊進行組內循環賽，取各組前兩名晉級會內賽。比賽預計在2025年2月21日至3月6日進行，和中華隊同在A組的包含南非、尼加拉瓜以及西班牙。