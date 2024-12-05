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▲縣政府交旅處「2025風域曙光路跑活動」展示了為活動設計的明信片。（圖／屏東縣府提供）

2025年全台首場路跑活動即將於元旦登場，帶您來到國境之南的「2025風域曙光路跑活動」。屏東縣府於今(5)日在縣府舉行賽前記者會，介紹此次活動將於元旦清晨在佳樂水風景區盛大舉行，讓跑者在夜空璀璨中出發，踏響晨曦的步伐，共同迎接新一年的第一道曙光。記者會由縣政府交旅處帶來「2025風域曙光路跑活動」的精彩開場，展示了為活動設計的明信片。交通旅遊處進一步指出，位於滿州鄉的佳樂水風景區是「風域半島」觀光品牌的一部分，本次路跑活動全長4公里，參與者將從夜幕中點亮希望，並在迎向曙光的瞬間感受新年的魅力。主辦方特別準備了多種豐富的獎品，包括以「光」元素設計的紀念衣、LED手環、運動毛巾及獨特的發光小立燈座獎牌，象徵著從夜晚跑向新的一年的希望之光。另外，現場還設置了元旦限定的「2025風域曙光路跑」臨時郵局，讓來賓能親手蓋上2025元旦的紀念郵戳，寄送祝福的明信片給親友，留下永恆的回憶。活動中還將舉行精彩的文藝表演及溫暖的曙光早餐，讓參與者在享用美食的同時，共同分享迎接新年的喜悅。