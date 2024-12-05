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▲看好耶誕送禮商機，中友即日起至12月25日推出促銷活動，首次加碼全館滿千贈點。（圖／中友提供）

▲中友百貨處處可見利用真柏做成的大型聖誕花圈，與可愛的爽爽貓巧妙搭配出既療癒又充滿聖誕節慶氣氛。（圖／中友提供）

迎接聖誕節，台中市中友百貨以「尋找幸福貓貓」為主題，邀請台灣名氣最高IP-爽爽貓坐鎮，同步企劃「爽爽生活期間限定店」，由可愛的爽爽貓與小勞撫攜手帶來幸福療癒的聖誕氛圍。此外，看好年末聚會送禮商機，即日起至12月25日推出聖誕節促銷活動，首次加碼全館滿千贈點、7大銀行滿額刷卡禮還有獨家爽爽貓聯名會員禮，回饋直逼百貨週年慶手筆。耶誕節腳步近，有別於裝置璀璨耀眼耶誕樹，中友百貨打造9大秘密基地，吸引粉絲探索尋找爽爽貓，包括1F廣場設置4米高爽爽貓氣偶，各個樓層包括2-7F、美食街梯廳口等各式各樣的爽爽貓拍照點，讓顧客尋找不一樣的貓貓，也增添不一樣的逛街樂趣。中友百貨企劃處經理簡聰政表示，今年聖誕節邀請爽爽貓一起打造溫馨可愛的氛圍，同時也從相關企業-神農山莊引進真柏做聖誕節佈置，館內處處可見利用真柏做成的大型聖誕花圈，與可愛的爽爽貓巧妙搭配出既療癒又充滿聖誕節慶氣氛的效果，吸引許多來逛街的民眾拍照打卡。同時也攜手陽光基金會於12月22日下午舉辦愛心義賣活動，並邀請街頭藝人暖心獻唱，歡迎民眾一起到中友百貨1F廣場共襄盛舉。」中友百貨聖誕節檔期推出滿千贈點、與爽爽貓聯名的獨家會員禮以及多檔精彩特企活動，12月6日下午舉辦2場「爽爽貓見面會」，可愛Q萌的爽爽貓與你面對面接觸。一次邀集「爽爽生活期間限定店」、NIKE冬季狂歡特賣會、new balance歡慶聖誕特賣會、樂高特賣會、還有韓國當紅IP 「Loopy聖誕快閃店」等強大的品牌促銷陣容。此外，即日起至12月25日推出化妝品香水滿2000元贈400點(價值200元)、全館滿3000元贈600點(價值300元)、名品/珠寶/大家電滿10000元贈1000點(價值500元)，首四日推出品牌日再加碼，化妝品單櫃滿8000元贈400點、大家電/保健器材單櫃滿50000元贈1600點、小家電及床墊區滿16000元贈600點，再搭配7大銀行刷卡滿額贈中友商品禮券，一次滿足所有消費者的需求。