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▲周杰倫演唱會一票難求，開演前粉絲仍在門口求票。（圖／周杰倫臉書）

天王周杰倫將在今（5）日首度登上台北大巨蛋開唱，成為在該場地第一個開專場演唱會的人，由於這次是他睽違7年再回到台灣開唱，因此一票難求，許多沒搶到票的粉絲都開玩笑說，「要去大巨蛋下水道聽演唱會。」而今日《NOWnews今日新聞》記者實際到大巨蛋周邊觀察，發現真的有粉絲在現場求票，吳小姐哀怨表示，這次總共有10幾個朋友一起搶票，但最後沒搶到，網路上求票也無果，朋友甚至為了買票砸了4萬元，但她不想支持黃牛，所以才決定到現場試試看，但也開玩笑說，「想找下水道入口了。」吳小姐和朋友林小姐今日一起在大巨蛋周邊求票，她無奈表示，「就是買不到啊，加價也買不到，應該說黃牛太猖狂了，導致真心想看的人搶不到。」她還透露，有朋友因為衝動匯款，被騙了2萬元，最後又花了2萬元才在臉書上買到黃牛票，讓她直喊「太可怕了」。而她們因為堅決不支持黃牛，所以今日想要碰碰運氣，「不到最後一刻不放棄。」林小姐也說，如果今天遇到讓票的人要加價，她們心裡會有一個底，「車馬費或許可以」，希望可以如願，「但如果沒有，至少我們盡力到最後一刻。」吳小姐也說，之前演唱會每場都去，這次卻進不去，哀怨表示：「我正在找下水道在哪了。」而最近有網友透露在周邊餐廳聽得到彩排，是否會考慮要到餐廳內用餐？她表示，感覺進去餐廳聽漏音有點心酸，「可能撐到開場前，看有沒有票沒有就回家。」她們也呼籲周杰倫再加場，或是考慮採實名制，讓更多喜愛周杰倫的粉絲可以進場聽演唱會。吳小姐表示，之後會考慮到別的國家看演唱會，但由於周杰倫下一場將前往杜拜開唱，「杜拜有點遠，不然我就衝了，亞洲都可以」，她也笑說要準備開始研究怎麼在國外搶票，不過仍鼓勵周杰倫可以再多開幾場，「高雄一定去，在台灣一定搶，難度變高了，他的粉絲更強大了，年齡層很廣，競爭對手越來越多。」