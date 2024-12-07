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▲Stephen Curry因為膝傷減少上場時間，球團已強調未來會以健康為主要考量。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯湖人當家球星「詹皇」LeBron James，日前一度連續4場比賽中，19次外線出手都沒有命中，賽後也坦承進攻狀態不佳。（圖／美聯社／達志影像）

湖人、勇士開季「奇妙同頻」！隨著NBA盃的8強出爐，賽季已經進行了將近4分之1，截至撰稿的5日，西區人氣球隊洛杉磯湖人、金州勇士，分別位居西區第6名以及第9名。將時間回溯到11月下旬，然而在短短不到2個禮拜的時間內，一切風雲變色，湖人8戰狂吞6敗，戰績如同坐雲霄飛車，一路下滑到西區第9。另一方面，詹皇從「勇騎大戰」一路走到「勇湖大戰」的多年勁敵Stephen Curry，場上數據依舊亮眼，且外線準度普遍維持在一定水準，