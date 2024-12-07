湖人、勇士開季「奇妙同頻」！隨著NBA盃的8強出爐，賽季已經進行了將近4分之1，截至撰稿的5日，西區人氣球隊洛杉磯湖人、金州勇士，分別位居西區第6名以及第9名。雖然都卡在季後賽以及附加賽名額間，但卻碰巧都出現開高走低的情況，和陣中主力球星柯瑞（Stephen Curry）的缺陣以及「詹皇」LeBron James的低迷狀況，皆有一定關聯性。
勇士慘澹5連敗 湖人近8戰狂吞6敗
將時間回溯到11月下旬，在開季約一個月過後，湖人暌違14年再奪下開季3連勝後，又再度拉出一波6連勝，讓球隊一度登上西區第3名，而勇士更是戰無不勝，前15場比賽就豪奪了12勝，超越強敵奧克拉荷馬雷霆，坐上西區龍頭寶座。
然而在短短不到2個禮拜的時間內，一切風雲變色，湖人8戰狂吞6敗，戰績如同坐雲霄飛車，一路下滑到西區第9。
39歲的詹皇彷彿力有未逮，雖然仍延續單場雙位數得分紀錄，甚至有數場砍下將近30分，但外線命中率大幅下滑，一度連續20次出手落空，差點追上NBA最慘紀錄，且場均失誤也增加，讓不少球迷感嘆道：「詹皇可能真的老了。」
另一方面，詹皇從「勇騎大戰」一路走到「勇湖大戰」的多年勁敵Stephen Curry，場上數據依舊亮眼，且外線準度普遍維持在一定水準，但卻因為膝蓋傷勢，不僅上場時間縮短，日前也休養多場比賽，讓勇士連連吞敗，即便12月初回歸，仍慘吞5連敗，在昨（6）日擊敗休士頓火箭，才將戰績止在西區第5名。
即便歲月成為2人共同敵人，但賽季也只進行約20場比賽，就此下定論還過早，後續湖人、勇士球團如何調節Stephen Curry、LeBron James的上場時間以及傷勢狀況，將成為2隊能否闖入季後賽的關鍵。
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將時間回溯到11月下旬，在開季約一個月過後，湖人暌違14年再奪下開季3連勝後，又再度拉出一波6連勝，讓球隊一度登上西區第3名，而勇士更是戰無不勝，前15場比賽就豪奪了12勝，超越強敵奧克拉荷馬雷霆，坐上西區龍頭寶座。
然而在短短不到2個禮拜的時間內，一切風雲變色，湖人8戰狂吞6敗，戰績如同坐雲霄飛車，一路下滑到西區第9。
39歲的詹皇彷彿力有未逮，雖然仍延續單場雙位數得分紀錄，甚至有數場砍下將近30分，但外線命中率大幅下滑，一度連續20次出手落空，差點追上NBA最慘紀錄，且場均失誤也增加，讓不少球迷感嘆道：「詹皇可能真的老了。」
另一方面，詹皇從「勇騎大戰」一路走到「勇湖大戰」的多年勁敵Stephen Curry，場上數據依舊亮眼，且外線準度普遍維持在一定水準，但卻因為膝蓋傷勢，不僅上場時間縮短，日前也休養多場比賽，讓勇士連連吞敗，即便12月初回歸，仍慘吞5連敗，在昨（6）日擊敗休士頓火箭，才將戰績止在西區第5名。
即便歲月成為2人共同敵人，但賽季也只進行約20場比賽，就此下定論還過早，後續湖人、勇士球團如何調節Stephen Curry、LeBron James的上場時間以及傷勢狀況，將成為2隊能否闖入季後賽的關鍵。