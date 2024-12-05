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▲週六到下週一（7日至9日）東北季風再度增強，降雨範圍擴大到桃園以北以及東半部有局部短暫雨。（圖／中央氣象署提供）

▲週六（7日）起到週一（9日）氣溫下降，北東整天濕涼，中南部日夜溫差大，提醒民眾外出要攜帶雨具以及保暖衣物。（圖／中央氣象署提供）

今明（5、6日）東北季風持續影響，今晚到明天水氣略多，明天（6日）基隆北海岸、大台北山區、東北部有較大雨勢發生，北台灣留意短暫雨，週六（7日）起到週一（9日）氣溫下降，北東整天濕涼，中南部日夜溫差大，提醒民眾外出要攜帶雨具以及保暖衣物。中央氣象署預報員黃恩鴻指出，未來一週仍是東北季風影響的天氣型態，北部、東北部天氣偏涼，今（5）日晚間到明天水氣稍增多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，大台北、東部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。週六到下週一（7日至9日）東北季風再度增強，降雨範圍擴大到桃園以北以及東半部有局部短暫雨，北部山區及東南部地區亦有零星短暫雨，且溫度會下降。下週二到下週三（10日、11日）東北季風減弱，剩下基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北山區有零星降雨。降溫方面，明（6）日水氣偏多且潮濕，各地攝氏23度上下，要注意的是週六到下週一東北季風增強影響，最低溫出現在週日到下週一（8日、9日）清晨，低溫攝氏16度至18度，中南部因輻射冷卻效應，日夜溫差超過10度。下週四（12日）還有另一波冷空氣南下，影響時間不長約3天，不過有機會達到大陸冷氣團等級，預估低溫下探攝氏14度至15度，不過預報時間還久，需要進一步觀察。