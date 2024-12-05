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台灣世界展望會連續24年發起「紅包傳愛──讓孩子成為更好的大人」行動，邀請大眾在歲末年終，為弱勢兒少與家庭捐款送出助學、健康、平安、希望紅包，實現弱勢兒童穩定就學、穿暖吃飽、安心逐夢的心願，於今日（12/5）舉辦啟動記者會，同時也公開解析匯集3.8萬筆弱勢兒少《2023年-2024年台灣經濟弱勢兒少需求速寫》調查，首次以區域分析展望會扶助的國內弱勢兒少現況，並請展望會第一線社工員、自立青年巴黎奧運舉重精靈方莞靈，以及展望會支持的家庭培力媽媽，分享他們的看見與歷經生命的轉變。台灣世界展望會會長李紹齡說，展望會目前照顧約國內約4.5萬名經濟弱勢兒少，每8.1個貧窮線以下的孩子，就有1位是由展望會關顧，展望會力求在最需要的地方給予最適切服務工作，在國內率先推行經濟弱勢兒少個案分級服務，幫助最脆弱的兒少。根據統計，今年接受展望會輔導、有極度生存危機的極脆弱兒少人數從去年1600人增至2400人，「貧窮最可怕的是孩子不敢做夢、不敢許願。」呼籲大眾成為溫暖的手，託住孩子的未來。台灣世界展望會國內事工規劃部主任何冠廷進一步分析，根據調查，北區有超過百名弱勢兒少是「未成年家庭照顧者」得負責照顧一家生活飲食、比例全國最高；中區則有70％以上住在非山非市區域、80%的經濟弱勢兒少最需要學費補助；南區則約有5,100名兒少家庭屬於脆弱家庭型態、56％兒少生活在貧窮線以下；東區則有逾5千名兒少住在易遭受地震颱風等天災侵害的原偏鄉地區，30％孩子的主要照顧者無法工作或是只能打零工，比例皆是全國最多。何冠廷說，有了數據的支持，展望會更能依個案狀況進行協助，例如提高訪視關懷頻率，給予積極輔導扶助金協助家庭度過難關，因應天災也透過生活支持補助，教育和營養的部份，亦有教育扶助金與營養扶助金，還提供閱讀素養助學計畫、數位學習工具以及課後照顧班等資源；也期待透過報告提供政府相關單位參考，一起幫助有需求的孩子與家庭。展望會社工員陳芷彤分享，透過密切家訪，了解每個個案的差異、再給予適切的資源，像是幼兒需要的營養補充、學齡孩子需要學習上的協助，透過和孩子談天，也可以多一點外界正向刺激，她說：「雖然貧窮可能循環，但善意也會循環。」期待大家成為善循環的一部份。方莞靈分享，從小生活在山區部落，生活不穩定，「但展望會社工不但給予物資補充，也關心生涯發展，讓我對未來有期待，資助人的陪伴也讓我一路走到奧運。」她也對現在受資助的孩子說：「哪怕現在生活不如意，但要勇敢做夢、勇敢有夢，才要能勇敢逐夢！」透過展望會家庭培力方案考取烘焙餐飲相關證照以及大學學歷的魯娜媽媽，更感謝展望會計畫讓他有穩定工作。知名演員鄭元暢，在展望會有15年資助年資、共資助國內外21名孩童，他亦透過影片分享多年資助的心情。他說，原先不知道憑自己的力量能改變什麼，但透過每年收到資助兒童的卡片、照片與文字流露的希望，成為他持續資助的動力，當展望會通知資助的兒童已自立，「讓我體會到世界正朝更好的方向改變！」鄭元暢說，這次參與「紅包傳愛」活動，在自立青年經營的餐廳中，解答了當初的疑問：「我們不僅是資助者，更是一份助力，幫助弱勢兒童的支持體系順利運轉。」從展望會協助下，弱勢兒童已經飛翔為自立青年，就是展現了世界真實的改變，他們已經「成為更好的大人」！台灣世界展望會「紅包傳愛──讓孩子成為更好的大人」，邀請社會大眾捐款送出助學、健康、平安、希望紅包，合力為103,778名學齡孩童提供助學金、為16,151名兒童提供營養扶助金和送餐服務、為6,614戶急難與特殊景況家庭紓困，以及協助11,654位青少年/家長學習就業技能以自足自立，每個紅包，都象徵祝福開始！想了解更多，可上台灣世界展望會官網線上捐款支持「紅包傳愛」。台灣世界展望會特別感謝愛心企業拋磚引玉響應「紅包傳愛」活動，包括Cozzie 和逸桃園館、HAPPY GO鼎鼎聯合行銷公司、momo購物網、三創生活園區、川方企業與寶春慈善基金會、中華海洋生技股份有限公司、台北首都客運、台灣艾司摩爾(ASML)、正官庄股份有限公司、長泓膠業股份有限公司、信吉媒體科技股份有限公司、威秀影城、泰郡建設機構、茹曦酒店、財團法人新竹縣星苗康乃薾教育基金會、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、莊松榮製藥廠股份有限公司、雲雀國際股份有限公司、誠美材料科技股份有限公司等（順序按筆劃排列），期待和更多善心大眾與企業合作，一同陪伴弱勢兒少在逆風中勇敢向前，成為更好的大人。