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台股今（2024）年12月累計已上漲逾千點，不過，根據金管會今（5）日公布最新統計，11月在美國總統大選不確定因素影響，外資在台股賣超了新台幣2489.07億元，為2011年以來單月第3大賣超，台股11月也跌了557.93點，外資亦在時隔4個月後，從淨匯入轉淨匯出12.97億美元，若以11月底新台幣收盤價32.457元計算，淨匯出金額約新台幣420.96億元，但今年累計至11月仍淨匯入315.17億美元、約新台幣1兆0229億元。台股今日終場上漲12.61點，漲幅0.05%，收在23267.94點，日K結束連4紅，成交量3663.47億元，3大法人合計買超45.68億元，其中外資及陸資買超46.04億元，而累計12月以來台股已漲了1005點。不過，金管會證期局今日也公布最新外資動向統計，11月台股跌了557.93點，外陸資單月也大賣上市櫃股票新台幣2489.07億元，為2011年以來單月第3大賣超，今年截至11月底，累計賣超新台幣6971.84億元，亦是2011年以來同期第2大累計賣超。同時，今年11月單月份外陸資淨匯出12.97億美元，以11月底新台幣收盤價32.457元計算，折合新台幣約420.96億元，為2011年以來第48大匯出，主要是美國總統大選不確定性因素，外資有些賣超，加上有資金需求，因此就有匯出狀況。不過，今年截至11月底累計淨匯入315.17億美元，約新台幣1兆0229億元，創2011年以來同期新高。證期局也強調，我國上市櫃公司今年截至10月底累計營收金額為新台幣35.58兆元，較去年同期成長11.92%，營收金額為歷年同期最高，截至今年10月底本益比約22.27倍，現金殖利率達2.38%，加計股票股利為2.49%。