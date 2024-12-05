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秘魯利馬省日前發生一起落石意外，一輛貨車遭墜落巨石砸中，當場翻覆，車內有3人不幸身亡，僅駕駛生還，當地媒體報導稱，三名罹難者之中，其中一人駕照名為「Hsin Hui Chiu」，疑似來自台灣，外交部今日證實此事。根據《秘魯通訊社》、《La Nacion》等媒體報導，這起事件發生在當地時間2日上午，一輛車牌為「BZG-721」的Toyota Hilux皮卡車停在道路上，在山路間遭落石擊中。從相關畫面中可看到，巨石瞬間從畫面右側出現，以極快的速度從山坡上滑落，直接砸毀皮卡車，車輛在遭受衝擊後翻覆。當地媒體指出，警方獲報到場發現其中3名乘客已當場身亡，司機則被送往醫院搶救，警方則從相關資料和證件中發現，皮卡車登記在「Jungle Fresh Organic SAC」公司名下，且車內發現1份持有秘魯駕照的文件，駕照名為「Hsin Hui Chiu」，疑似是「Jungle Fresh Organic SAC」的台灣籍總經理。外交部今日證實此事，這名旅居秘魯僑胞事發當天行經瓦羅奇里縣山區路段，遭落石砸中不治，我國駐秘魯代表處第一時間掌握消息，將協助其家屬處理後事。