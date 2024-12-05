我是廣告 請繼續往下閱讀

▲12強中華隊總教練曾豪駒談到這次帶領一支年輕球隊，直說：「我覺得進來就是輸贏啦，你不要想說進來要用學習的心態。用跟人家輸贏的態度去打，相對來說你會學到更多。」。（圖／翻攝Threads＠diaog）

▲世界棒球12強中華隊總教練曾豪駒帶隊創下歷史。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.24）

中華隊在2024第三屆WBSC世界12強棒球賽一舉奪冠，靠著一群平均年齡不到25歲的小將擊敗韓國和日本捧盃，這是賽前外界都難以想像的事。本屆這支由中華職棒為主體的球隊，尊敬對手、但同時也想挑戰對方，展現出一種強烈的競爭性，而這種性格除了來自選手本身的個性，總教練曾豪駒的帶兵風格，也深深感染了團隊的氛圍。本屆中華隊和以往所有派出去的國家隊的感覺都不同，有著一種血性和強烈的競爭意識，特別是對上東亞老對手日本和韓國，有著要和對方「輸贏到底」的那種鬥性。一部分的原因是這次選入的球員多是年輕選手，30歲以下的佔大多數，參加過上一屆12強賽的人極少，因此對於日、韓無太多畏懼之心，只是將對方當成強勁的對手來看待，想與之拚命、而非看「夢幻隊」一樣的崇拜心裡。另一方面也是和本屆中華隊教練團組成有關，王建民、彭政閔、高國輝、林岳平、曾豪駒等人都是在不同等級的國際賽和日本、韓國對戰過來的，對於對手相當熟悉，了解到擊敗這樣的敵人需要做什麼樣的準備。而球隊的「狼性」，很大一部分也是來自於主帥曾豪駒，雖然說過去外界對他的執教功力有一些質疑，但在樂天桃猿帶兵4年、2次闖進台灣大賽，怎麼樣也不算是很差的成績，更多是因為前一任洪一中的成就光芒耀眼，比較下來前者較為黯淡。對於自己被選為中華隊教練、帶領一群一級國際賽經驗不多的「新兵」，曾豪駒的反應也很直接——就是大幹一場，「我跟他們說好好把握這次機會去證明自己，我覺得進來就是輸贏啦，你不要想說進來要用學習的心態。用跟人家輸贏的態度去打，相對來說你會學到更多。」本屆中華隊平均年齡24.5歲，為12隊最年輕，能克服國際賽壓力，擊敗比自己層級更高、經驗更好的外國頂尖選手，曾豪駒為這支球隊注入的氣勢，絕對是關鍵元素。總教練曾豪駒本次帶隊奪冠有功，包含中職會長蔡其昌、曾豪駒本人，都在訪問中證實，將會續任經典賽資格賽總教練，同時，也透露教練團人選應會維持，球迷們將有望再見到12強的「黃金教練團」。曾豪駒上個月28日出席活動受訪時，親口證實將會執教經典賽資格賽，並且預計維持教練團成員，但仍會詢問個別意願。事實上，本次中華隊教練團名單，也是以2023年經典賽為班底，包含首席兼捕手教練高志綱，打擊教練彭政閔、高國輝，投手教練林岳平，牛棚教練「建仔」王建民，以及內野守備教練陳江和和外野守備兼跑壘教練張建銘。