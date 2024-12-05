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▲卓卓和小選手們一起練舉重，她使出吃奶力氣面露猙獰。（圖／海爾斯行銷提供）

▲主持人黃丹尼與東原國中籃球隊比賽互動。（圖／海爾斯行銷提供）

「最美體育主播」卓君澤（卓卓） 擁有人氣頭銜、節目主持人及最美體育新聞團隊執行長等身分，她近期再轉戰YT界，日前在YT 頻道《野!孩子起步走!》中，到三民國中舉重隊首次與小選手們一起練舉重，她使出吃奶力氣面露猙獰，直呼：「太辛苦了！」聽到許多小選手透露自己花了至少1至2年才頓悟真正的發力方式，手上更佈滿了厚厚的繭，長了又剪，讓同樣身為人母的她超級心疼，「太辛苦了，再跟著教練的娃娃車一一把他們送回家，聽教練與師母對學生的付出，眼淚也跟著掉下來，是怎樣的決心讓教練願意如此無悔！」卓卓藉由陪伴孩子們一起挑戰各項運動、學習新技能，為節目帶來更多有趣且極富教育意義的活動之餘，更拉進與孩之間的距離，並進一步深化與偏鄉孩子的連結，也增添了許多感動與精彩瞬間；舉凡第一集中她特別與職籃球員林韋翰一同造訪位於宜蘭最南端的南澳國小，魷魚學校中居然有將近九成的學生都是籃球隊員，兩人特別一同體驗該校籃球隊小小球員的每日魔鬼訓練「套餐」，小朋友訓練半天不斷過場、投球、傳球仍活力十足，讓卓卓甘拜下風，笑說：「差點去了半條命！」另外，卓卓還透過這次參與拍攝與許多小朋友接觸，讓育有一子的她對於育兒也有所啟發：「我還是會希望小孩喜歡運動，但不用過早專精於某一項目，盡可能讓他在學生時期嘗試各種運動，培養自己的運動興趣。」提及當初會答應加入《野!孩子起步走!》團隊，卓卓透露一開始是接獲節目的邀約後，發現節目企劃讓身為媽媽的自己看了很感動，「製作人希望透過我堅鉅體育主播、記者及媽媽等多元角色，為這個節目增添更多觀點及溫度。」此外，前一季的主持人黃丹尼其實是卓卓創業時期的「貴人」，卓卓表示：「與丹尼認識是原自7年前他主持的一個電台節目，當時他專門訪問運動界人士，我很榮幸成為第一集來賓，時逢我剛好要創業初期，跟他討教了許多關於運動醫學的內容，後來更在我經營的運動新聞網設立直播節目，跟運動醫學結合。爾後當時對離開公司自行創辦運動新聞網還欠缺一個衝動，當時跟他討論完運動醫學後，被他熱愛運動的心給激勵到，加上他以過往活躍在螢幕前的經驗分享，促使我勇敢離開舒適圈進而創業，所以他算是我工作上的貴人之一。」卓卓深受期許自己能接負重任延續這份感動，為此她特別為了《野!孩子起步走!》拍攝在行前進行體能訓練及運動減肥，問卓卓同樣做外景節目的老公威廉有給予什麼建議？她表示：「他說不用太拘泥於腳本，做自己，真實的去體驗，就會有好結果。」