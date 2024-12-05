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中央銀行今（5）日公布今（2024）年11月底外匯存底5779.74億美元，也終止連2降，主要是11月本就是孳息大月，帶動外匯存底月增11.28億美元，而且在全球排名第四，超越印度，僅次中國、日本及瑞士。央行外匯局說明，11月外匯存底增加主要是反映投資運用收益，11月本就是孳息大月，對外匯存底為正貢獻，只是11月美元也走強，美元指數升1.69%，日圓也升2.14%，新台幣走貶1.51%，其餘歐元、英鎊、加幣、人民幣也都呈貶值，也抵銷部分增量。對於11月央行有無進場調節？外匯局表示，11月外匯市場大致供需平衡，因此，沒有太多調節。至於韓國短命戒嚴令，是否有對台灣外匯市場造成影響，由於隔天台股上漲，事件也很快平息，屬短期偶發事件，新台幣匯率長期主要仍反應國際美元走勢。不過，美國聯準會（Fed）將於12月再召開利率決策會議，外匯局認為，美國經濟數據表現相對溫和，市場預期Fed12月降息1碼機率上升至7成。此外，央行今日也公布11月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共計約8025億美元，約當外匯存底139%，月降7個百分點。根據各國統計，目前外匯存底最多仍是中國的3兆2611億美元，再來是日本1兆805億美元，第3名為瑞士8315億美元，第4名台灣為5779.74億美元，印度5668億美元排第5。