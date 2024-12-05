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▲高宇蓁（左）和黃冠智在《鳳姐》扮演姊弟，戲外也建立不錯情誼。（圖／后花園影像製作提供）

▲《鳳姐》導演邱新達（左起）與演員麥語彤、瑪菲司、黃冠智、高宇蓁、段鈞豪、蔡嘉茵、許乃涵、郭耀仁一起出席首映會。（圖／后花園影像製作提供）

高宇蓁跨界擔任監製又親自主演的電影新作《鳳姐》，將於6日（週五）全台上映，當天正好就是她的生日，包括導演邱新達以及黃冠智、段鈞豪、蔡嘉茵、郭耀仁、瑪菲司、麥語彤、許乃涵等其他主要演員，在首映會上幫她提前慶生，她感性許願，希望《鳳姐》能帶領大家與角色一同經歷心靈成長，變得更強大、更樂觀，並從中感受到溫暖。合作夥伴們的盛情，也讓她感動到當場噴淚，期待大家都健康平安快樂。從無到有把《鳳姐》給完成，高宇蓁不諱言片子要上映讓她既期待又緊張，就像是小孩子終於生出來的心情，這是她第一次以監製和主演的身分在大銀幕上與觀眾見面，很希望聽聽觀眾對於片子的感受，無論建議或批評，她都會虛心接受。而片中和她由互搶客人到有革命情感的瑪菲司，自招自己的角色：「阿秋是個吃貨，導演安排很多東西給我吃，每次吃的都不一樣，大家可以注意一下！」片中的「警察二人組」段鈞豪、黃冠智是女主角阿鳳身邊重要的兩個男人，黃冠智演阿鳳的弟弟，為了把警察演得具備說服力，事先找身邊的警察朋友做田調，覺得困難點在於當年的警察比現在的權威感要更霸氣，曾聽人形容跟流氓只有一線之隔，所以表演上要拿捏好，一不小心就會越線。段鈞豪也在開拍前拜訪資深警察教官朋友，了解當代警察在面對特種行業的辦案方式，以及彼此共處的關係，他提起早在2002年就曾演過制服員警，片中角色恰好也碰過類似遭遇，所以對此特種行業的題材並不陌生。談及自己與阿鳳的性格相似處？高宇蓁透露：「我們都有堅韌不向命運低頭的性格，我認為只要還活著就有希望，阿鳳就是一個非常正向的角色，儘管經歷了很多不好的事情，面對種種困境，依然保持信念，積極面對生活，這種正能量和我本人的性格十分相似。」她片中年齡跨度大，有很奇妙的揣摩方法：「我本身經歷許多生活歷練，因此需要逆向思考，努力找回年輕時的純真心態，我有一陣子特別找高中時期的好友重聚，分享彼此過往，回憶當時想法與感受，想要重新找回單純的情感。」所以才能夠把不同的年紀神態詮釋得維妙維肖。