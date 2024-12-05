我是廣告 請繼續往下閱讀

LINE Pay上市首日從早盤破發重挫8%，到午盤漲逾2%，最後以微幅上漲1元至509元收尾，股價高低震盪超過10%，投資人大洗三溫暖。為何LINE Pay作為台灣支付龍頭，蜜月行情卻落空？公司未來展望又是如何，「昔日的興櫃股王」營運表現是否有望帶動股價再次飛揚？LINE Pay今日以510元開出紅盤，隨後股價斷崖式下跌，早盤重挫2至8%，最低下跌至465元。不過，股價在接近午盤時跌幅收斂，於平盤附近上下震盪，甚至一度翻紅，最高達520元、勁揚2.36%，最後終場以509元作收，上漲1元或0.19%，成交量約1749張。LINE Pay於11月25日至27日展開申購，吸引超過15萬人登記，凍資約774.19億元創下今年新紀錄，以11月27日收盤價588.88元計算，原本中籤者可望獲利約8萬，然而，在正式掛牌上市後，蜜月行情失靈，中籤者一度虧逾4萬。觀察LINE Pay近期財報表現，今年前3季累計營收為新台幣45.92億元，年增32.3％，稅後純益4.79億元，每股賺7.99元；第3季EPS為1.87元，雖略低於前兩季，但主要原因為投入研發及補貼，故營業費用上升。LINE Pay擁有龐大的用戶基礎，用戶數突破1270萬，相當於每兩位台灣人，就有一位是LINE Pay用戶。此外，支付據點超過57萬處，用戶綁卡數也逾1830萬張，與銀行合作發行的聯名卡及點數回饋卡累計發卡數更衝破800萬張，在台成功奠定了高度信賴的品牌地位。目前公司收入主要來源為「手續費」，佔總營收83%；其次為「金融推廣合作」收入，佔12%，以及「廣告行銷平台」收入佔3%。LINE Pay財報表現不錯，前景也被看好，但上市首日股價上下震盪超過10%，可能原因為何？回顧LINE Pay於今年1月下旬成功登錄興櫃，當時興櫃參考價每股348元，開盤立即跳空，以450元開出，盤中衝高至1030元，飆漲195%，一舉登上興櫃股王寶座，在此之後就再也不曾突破1030元高點，甚至在上市以前皆處於相對低檔。股票剛上市上櫃未有漲幅限制，且上市後交易量擴大，故以過往經驗來看，上市一開始必然會有較大的波動，不過以今日LINE Pay上下震盪10%，終場微幅收漲1元的情形來看，啟發投顧分析師郭憲政認為，不排除有公司內部股東在脫手股票的可能，但畢竟LINE Pay是大家熟知的公司，營運狀態良好，故有許多投資人出來承接。LINE Pay基本面維持正向，且產業別也在趨勢上，但郭憲政分析，若真是部分公司內部股東開始在賣股票，LINE Pay未來還有再探低的可能。除了國內B2B2C與B2B版圖，LINE Pay宣布明年將強攻海外市場，一方面是為台灣近1300萬用戶拓展使用據點至更多國家，另一方面也盼引流海外用戶至台灣合作店家消費，以這2大關鍵策略實現3大目標：提升第三方支付收入、增加廣告收入、創造新事業機會。國泰證期顧問處分析師蔡明翰指出，LINE Pay在公司基本面上沒有太大的疑慮，比較早卡位的投資人，可能會趁著上市時下車，導致股價短線承壓，無需過度憂慮。如今LINE Pay的國內市佔率已慢慢爬升到穩健的狀態，未來動能會在海外，而由於台灣人的旅遊市場多集中於日本，故何時能與當地龍頭PayPay合作，是提升業績的加分項。不過針對這點，丁雄注也曾坦言，由於法規因素，台灣的電子支付業者與PayPay的合作，是以綁定銀行帳戶作為交易方式，但LINE Pay屬於第三方支付業者，僅能做綁卡交易，因此目前仍尚未有合適的模式能與PayPay連結，但他也認為，與PayPay成功合作不等於領先市場，未來將一步步放眼全球，拓展業務範圍。展望未來，LINE Pay正式上市掛牌後，將持續投入各項技術開發，包括導入AI為用戶量身打造專屬優輝、運用AR推動創新支付體驗，並整合各類支付、金融科技應用與行銷資源，優化消費者體驗與各項商店服務；同時將積極開拓全球市場，以增設支付據點、擴大用戶規模、拓展內容及行銷服務，三路並進將LINE Pay生態圈擴張至全球。LINE Pay今年前3季獲利表現已超過2023年全年，預計2025年表現會比2024年更亮眼，丁雄注表示，觀察公司營收增長，明年維持雙位數成長是沒有問題的。一直以來在台灣市場樹立成功的策略模式，未來預計加速海外發展，複製在台模式，讓跨境交易更上一層樓。LINE Pay現在已進軍韓國，預估在達成相關業績成果後，以此為基礎，擴大至整個東亞市場。