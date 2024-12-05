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▲周杰倫這次大巨蛋演唱會，吸引許多鐵粉到場支持。（圖／杰威爾音樂 JVR Music 臉書）

天王周杰倫今（5）日正式降臨台北大巨蛋，現場湧入3.8萬名粉絲到場支持。一名黃姓鐵粉透露，自己喜歡周杰倫20多年了，這次非常幸運可以4場全勤，「只要周杰倫在台灣開演唱會，我都會全勤」，之前他也跟著周杰倫到上海、廈門、新加坡、香港等地。他還說，自己先前去廈門的時候，剛好在登機口遇到周杰倫，對方在他的機票上面簽名，2人也面對面聊了幾句，「杰倫是一個很好的人，只要是粉絲想要跟他說說話，他都會傾聽。」黃先生表示，自己喜歡周杰倫20多年，「嘉年華巡迴2019年從上海開跑，我就跟著周杰倫跑，目前看了10幾場，上海、廈門到新加坡，2023年疫情後的香港，又到今年的福州站，現在又回到台北。」且這次大巨蛋他也是4場全勤，有2場是自己搶到的，有2場是加價買的，為了周杰倫花了數不清的錢，「專輯都是按箱來買的，黑膠都買非常多，周杰倫2020年出了黑膠套裝組，我買了10幾箱。」黃先生也說，周杰倫只要在台灣開演唱會，他都會全勤到場，「因為不管他在那裡開演唱會，台灣一定是最精采的一站。」至於看過這麼多場演唱會，是否還有想聽的歌單？黃先生表示，有些歌雖然聽過了，但在台灣還是有特別意義，像是〈落雨聲〉，之前他數次參與周杰倫演唱會，二姐江蕙都在現場，當時他就很希望可以點到〈落雨聲〉，只可惜當時沒有被點到，「希望大巨蛋可以圓夢。」另外，黃先生表示，自己從小就參加很多場周杰倫的活動，簽唱會也都會去，所以周杰倫認得他的模樣，之前他要去廈門聽周杰倫演唱會，他從台灣出發登機時，就剛好遇到周杰倫，對方幫忙在機票上簽名，「他還問我『要去廈門做什麼』，我心裡就想說，『我跟你同時出現在這裡，你應該知道我要去做什麼』，我就說『老大我要去看你的廈門演唱會』。」他也說周杰倫是一個很好的人，只要是粉絲想要說說話，對方都會傾聽，「偶像對於粉絲的力量永遠是最大的」，也指出周杰倫讓台灣粉絲等太久了，希望對方可以在台灣多開演唱會。