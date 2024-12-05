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▲I.M在播完快訊後，抿唇、緊張的反應全都被網友直擊，在網路上瘋傳。（圖／X @kkungsun57526）

南韓總統尹錫悅3日無預警宣布戒嚴令，讓韓國各地陷入緊張氛圍，就連外媒也十分關注，不過才過短短6小時，國會就宣布解除戒嚴，讓外界相當傻眼，而男子團體MONSTA X成員I.M當時正在主持電視節目，也第一時間和觀眾傳遞該訊息，冷靜抿唇的畫面在網路上瘋傳，讓粉絲直呼：「真是活久見（意止活久了什麼事都見識到了）！」根據韓媒報導，南韓6人男子偶像團體MONSTA X成員I.M，在尹錫悅宣布戒嚴的當下，恰好在錄製KBS Cool FM電台節目《Monsta X I.M的Kiss the Radio》，由於該節目不是預錄而是現場直播，對此作為節目主持人的I.M，在看見大字報上寫的戒嚴命令後的反應也在網路上備受討論。南韓總統尹錫悅3日無預警宣布戒嚴令，讓韓國各地陷入緊張氛圍，就連外媒也十分關注，不過才過短短6小時，國會就宣布解除戒嚴，讓外界相當傻眼，而男子團體MONSTA X成員I.M當時正在主持電視節目，也第一時間和觀眾傳遞該訊息，冷靜抿唇的畫面在網路上瘋傳，讓粉絲直呼：「活久見（意止活久了什麼事都見識到了）！」事實上，I.M所屬的男團MONSTA X從2015年就出道至今，9年來累積不少死忠粉絲，由於其中有3名成員目前正在服兵役，而當時戒嚴令一發布，即傳出現役軍人「延後退伍令」的消息，讓不少粉絲大崩潰，擔心正在服兵役的偶像也將受到影響，所幸戒嚴令在短短6小時內就宣布解除，粉絲也白憂心一場。