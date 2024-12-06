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▲週六到下週一（7日至9日）東北季風再度增強，降雨範圍擴大到桃園以北以及東半部有局部短暫雨。（圖／中央氣象署提供）

▲最低溫出現在週日到下週一（8日、9日）清晨，低溫攝氏16度至18度。（圖／中央氣象署提供）

▲今日東北季風影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積。（圖／翻攝自環境部）

今（6）日受到東北季風影響，北台灣要留意短暫雨，降雨熱區包括基隆北海岸、大台北山區、東北部有較大雨勢發生機會，並且週六（7日）起有冷空氣報到，有機會下探16度低溫，最低溫出現在週日到下週一（8日、9日）清晨，低溫攝氏16度至18度。中央氣象署預報指出，今（6）日東北季風持續影響，且水氣較多一些，迎風面大臺北及宜、花地區雲量偏多，且局部有短暫降雨，尤其基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區降雨較持續，有較大雨勢發生的機率，外出建議都要攜帶雨具備用，而其他地區則維持晴到多雲的天氣。溫度方面，各地早晚偏涼，低溫約17到19度，局部仍有輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，而白天高溫北部及宜、花地區為20至24度，其他地區則可來到26至29度，中南部日夜溫差大，早出晚歸請多加件外套注意保暖；澎湖全天20至23度，金門17至2度，馬祖16至18度。週六到下週一（7日至9日）東北季風再度增強，降雨範圍擴大到桃園以北以及東半部有局部短暫雨。最低溫出現在週日到下週一（8日、9日）清晨，低溫攝氏16度至18度，中南部因輻射冷卻效應，日夜溫差超過10度。今日東北季風影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。