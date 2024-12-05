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▲內惟藝術中心12月7日《Learprint內惟聲響實驗》推出無人交響音樂會，連續30分鐘不間斷體驗共4場。（圖／高市府文化局提供）

▲12月7日內惟藝術中心配合高美館全都露活動營業至凌晨1點，輕軌加開末班車於23時20分到達內惟藝術中心站。（圖／高市府文化局提供）

高雄市立美術館30週年壓軸特別企劃「OPEN CAMP全都露」將於本週末登場。內惟藝術中心響應，12月7日將延長開放時間至凌晨1時，並且首度開放外食區、首度推出不間斷無人交響音樂會、首度放映午夜場電影。而高雄輕軌12月7日當晚於原定輕軌末班車後約半小時，將再加開一班末班車，讓參加活動的朋友，可以晚點再回家，體驗更多After Party的歡樂氣氛。內惟藝術中心表示，高美館全都露「野市集」位於中心北側草地及廣場，中心延長營業時間至凌晨1點，並首度於館內開放外食區，讓民眾方便帶上市集的美食入館享用。另外，內惟影廳也首度上映午夜場，放映《霍爾的移動城堡》與《去唱卡拉OK吧！》2部精彩好片，歡迎影迷們來看第一次的內惟午夜場電影。大廳受到許多樂迷朋友喜愛的聲響作品《Learprint內惟聲響實驗》無人交響樂團，在12月7日特別推出「1.0+2.0全都聽」限定曲序，播放一代及二代曲目，全日不重覆。21時之後，每小時播出一場30分鐘的「不間斷無人交響音樂會」，將推出4場主題音樂會，這也是開館以來第一次的連播曲目。內惟藝術中心說明，高捷公司於12月7日加開末班車響應，在輕軌內惟藝術中心站原定末班車順行22:51、逆行22:44，加開順、逆行末班車皆為23:20到站；而輕軌美術館站原末班車順行22:52、逆行22:43，也將有順行方向23:21的加開末班車，歡迎民眾多加利用。