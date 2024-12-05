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▲馬來西亞男歌迷喜歡周杰倫24年，不知為他來台多少次，很期待能在演唱會上聽到他尚未發表的新歌。（圖／記者朱永強攝）

▲歐小姐（左）與王小姐都喜歡周杰倫多年，很希望他能多多回台灣舉辦演唱會，她們也都曾經出席過他的簽唱會，有握到手、要到簽名。（圖／記者朱永強攝）

▲周杰倫台北大巨蛋不只吸引來自全台各地的粉絲，連馬來西亞、日本的歌迷都來台欣賞。（圖／摘自杰威爾臉書）

周杰倫的魅力超越國際！正當全台歌迷為了他闊別多年回到台北舉行「嘉年華」巡演而瘋狂搶票，也有來自馬來西亞與日本的歌迷，特地來台欣賞他這次演出，而且都是喜歡他超過20年、為了追隨他的腳步去到歐洲、泰國等地，忠誠度絕對不比台灣的粉絲遜色。這位來自馬來西亞的男性歌迷 ，坦言喜歡周杰倫24年，看過很多場他的演唱會，也曾經到中國、歐洲欣賞他的演出，這次為他來台灣，預計停留14天，笑言看周杰倫才是重點，剩下時間「順便玩一下」。過去這位馬來西亞的粉絲來台灣不知道多少次，幾乎都是為了周杰倫，只有周杰倫沒什麼活動的時候，來到台灣才有空能到處走走，不然在台時間主要都是去追隨周杰倫的蹤跡，都沒什麼空檔在台灣旅遊。這一回能在台北大巨蛋欣賞周杰倫的演出，馬來西亞歌迷先生倒是希望聽到他的最新歌曲，最好是還沒發表過的，會有驚喜。為了周杰倫他曾經最遠追到英國，為此到底花多少錢，他笑道：「我比較沒這個概念啦，不敢去想。總之我能夠去聽周杰倫的演唱會就盡量去。」似乎當成「看一場少一場」般珍惜。僅略通華語的日本女歌迷，表示自己的姓氏和「抹茶」日語諧音，也是喜歡周杰倫超過20年，曾經到泰國、馬來西亞、新加坡、香港等地看他的演唱會，這次是覺得台北大巨蛋首度舉辦藝人專場演唱，有很特別的感覺，一定要來，不過她只會為了周杰倫在台待上一週，沒有想要順便去哪裡旅遊。周董這次演出她最想聽到〈一路向北〉，因為是在日本拍攝的《頭文字Ｄ》歌曲，格外有意義。她是請台北的朋友幫忙搶票，大概號召約10個人，就順利搶到寶貴的門票。當然喜愛周杰倫的台灣歌迷也對他很死忠，王小姐與歐小姐來欣賞他在大巨蛋的第一場演出，兩個人都喜歡他超過20年，小時候也出席過他的簽唱會，有拿到簽名也握到手，儘管他近年來沒有再辦類似的活動，她們都覺得「能有機會就把握」，雖然這次幸運能進大巨蛋看他的最新演唱會，還是向他喊話：「希望多在台灣多開一點演唱會，多多回來。」