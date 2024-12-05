我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼周杰倫在台北大巨蛋開唱，張學友、劉德華、張清芳、哈林、張惠妹、五月天、JJ林俊傑、蕭敬騰、小S、蕭亞軒等人都獻上花籃。（圖／杰威爾提供）

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會12月5日在台北大巨蛋隆重登場，這是周杰倫睽違7年再度於台北舉辦演唱會，也是該場地第一次舉辦的專場個人演唱會。今日不僅有3.8萬名歌迷到場支持，在演藝圈人緣極好的他，也有許多藝人好友送上花籃，包括劉德華、張學友、五月天、蕭敬騰等，其中最吸睛的就是隱退4年的費玉清，送上等比例縮小的台北大巨蛋3D列印模型，上面貼了滿滿的鑽，看起來閃耀奪目。周杰倫今日正式登上大巨蛋舞台，各界好友都獻上祝賀，後台也被張學友、劉德華、張清芳、哈林、張惠妹、五月天、JJ林俊傑、蕭敬騰、小S、蕭亞軒等人送上的花籃塞滿，看得出周杰倫的好人緣，不過其中最為吸睛的莫過於是小哥費玉清送來的特別賀禮，是一座台北大巨蛋等比例縮小700:1的3D列印作品，材質為玻璃纖維，耗時2個多月打造完成，麥克風也是3D列印打造，再加上手工貼鑽，閃耀炫目光芒。事實上，早在經紀公司一宣布周杰倫將於台北打巨蛋開唱時，費玉清就開始發想賀禮，成品令所有人為之驚豔，整座銀色的賀禮宛如一件藝術品。而3D列印加手工打造的作品肯定造價不菲，但費玉清經紀人不透露價錢，僅說：「兩人的交情不是用金錢衡量的，小哥衷心為杰倫喝采！」周杰倫今日正式啟動「嘉年華」大巨蛋演唱會，將整套演唱會道具搬進大巨蛋場館，主辦單位為此做了不少調整，包括硬體設計上左右舞台的延伸，使舞台面寬達到132米，是嘉年華巡演有史以來最寬的舞台，不僅5片1000吋巨大螢幕，讓歌迷的視覺豐盈飽滿，還有從大巨蛋屋頂垂吊的一顆直徑3米銀色鏡球，隨歌曲氛圍投射奪目光彩，演唱會總成本達2.5億以上。