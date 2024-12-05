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▲賴清德抵達帛琉受僑胞歡迎。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.05)

▲帛琉總統惠恕仁。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.05)

▲賴清德下午抵達帛琉。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.05)

總統賴清德出訪倒數第二天，最後站來到友邦帛琉，抵達帛琉後，賴清德隨即赴總統府，與總統惠恕仁進行雙邊會談，接著賴隨即赴帛琉演說。賴清德表示，台灣和帛琉都是對抗威權主義擴張，重要的民主堡壘，也在氣候變遷、教育、或產業、觀光等領域，分享彼此的經驗，為人民帶來更多福祉，讓生活更便利、國家更繁榮，期待未來，能繼續攜手同行，一起讓世界看見。賴清德展開訪友邦行程，最後的行程來到帛琉，並於當地時間下午4時許抵達，由帛琉國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）登機歡迎，現場也安排青年吹螺角歡迎，僑胞也到場力力挺。離開機場後，賴清德來到帛琉總統府，與甫連任的惠恕仁進行雙邊對談。賴清德抵達帛琉總統府後，由艾古斯與總統府幕僚長Landisang Kotaro於總統府門口迎接，惠恕仁則於一樓入口處迎接賴清德，兩國總統先於總統府中庭進行合影，隨後便步入惠恕仁辦公室進行對話。在雙邊對談結束後，惠恕仁邀請賴清德於總統府入口處留下簽名留念，賴清德也寫下：「台帛友好，海洋同心」8字，致贈惠恕仁，象徵台帛之間堅定的邦誼。賴清德接著前往國會進行演講，他表示，今年是帛琉獨立30週年紀念，也是中華民國台灣和帛琉，慶祝25週年邦誼，台帛兩國，除了同屬南島民族，擁有共同的血緣與文化，也在各自的土地上，締造了民主與繁榮。賴清德提到，台灣和帛琉都是對抗威權主義擴張，重要的民主堡壘，也在氣候變遷、教育、或產業、觀光等領域，分享彼此的經驗，為人民帶來更多福祉，讓生活更便利、國家更繁榮。「我們都擁有南島語族文化，我們是一家人，我們都追求民主自由的信念，我們志同道合，我們應該都還記得，2020年蔓延全球的百年大疫，讓世界都停了下來，但台灣和帛琉，仍然心連著心！」賴清德提到，因此台灣捐贈防疫物資給帛琉，隔年，帛琉也和台灣開啟「旅遊泡泡」，共創安全的旅遊模式，讓台灣人民來到帛琉旅遊，「我們一起創造了，民主國家攜手對抗疫情的典範」。賴清德提到，要感謝帛琉國會，多年來支持台灣的國際參與，今年3月，帛琉國會代表，也在「亞洲太平洋國會議員聯合會」， 支持台灣參加COP29，因為帛琉對台灣的支持，台灣能夠在公衛、氣候變遷、飛安、以及打擊跨國犯罪等領域，做出更多貢獻，讓台灣走向世界，也讓世界擁抱台灣。賴清德續指，全世界都面對智慧化轉型的挑戰，他在就職典禮上提到，要打造「智慧永續新台灣」，現在，帛琉也要從國會的數位化開始，帶動國家的數位轉型，之後會在參議院共同啟動 「國會數位化轉型計畫」，接下來，台灣會與帛琉攜手合作，改善國會的影音設備、資安防護，且建置電子化投票系統，提升國會議事的效率，也讓公民更方便參與，讓帛琉的民主政治持續深化，期待這次合作，能夠成為南太平洋數位化、智慧化轉型的典範，讓台灣和帛琉，一起邁向進步與繁榮。賴清德也期待，惠恕仁及各位國會議員，持續率訪問團訪問台灣，促進各項交流合作，深化兩國邦誼，他要再次感謝帛琉人民、以及帛琉政府與國會，對台灣的協助和支持。賴清德強調，回顧過去四分之一個世紀，台灣和帛琉，共同創造了許多合作成果，期待未來，能繼續攜手同行，一起讓世界看見，台灣和帛琉，以團結的力量，堅持民主自由的價值，為全球的民主、和平與繁榮，做出更多貢獻。