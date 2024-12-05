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投資人關切未來黃金走勢，元大投信董事長胡睿涵今（5）日表示，中、歐經濟有硬著陸的憂慮，且地緣政治風險提升，這2大因素恐牽動金價。此外，元大投信也點明，川普在競選期間所提出的4大經濟政策，可望助攻黃金表現。元大投信今日舉行多元資產佈局策略講座，胡睿涵指出，黃金的變數正在增加當中，川普關稅壓力大，中國與歐洲經濟有硬著陸的憂慮，且地緣政治風險提升，這2大因素恐牽動未來黃金走勢。她提醒，金價波動不比股票小，觀察黃金與美股標普指數的年平均振幅，前者19.4%，後者14.7%，此外，黃金投資週期長，可能會有翻倍漲，也可能會有腰斬的情形。觀察過去20年走勢，2007至2011年漲219％，2011至2015年跌45%，2015年至2020年漲98%，2020年至2024年漲34%。元大投信表示，過去20年黃金的年化報酬率甚至高於全球股票，僅略低於美股，多重需求來原如首飾、工業、投資、央行等，使黃金長期報酬走升。根據數據顯示，歷史上高通膨時期黃金表現更佳，當通膨率在2%至5%之間時，金價平均年報酬8%，且隨著通膨上升而增加。1976至2020年的12次美國大選中，有9次金價在選後3個月下跌。前一次川普總統任期，國際金價累計漲幅達54.66%。元大投信分析，川普政策主張減稅、提高關稅及弱勢美元，其中減稅將會提高政府債務，提高關稅則會增長物價，美元表現則與黃金反向，而這3大政策本就有利黃金評價，且貿易壁壘可能加重地緣衝突，排美國家如中國等可望購買黃金來避險及減持美元儲備，也有利於黃金需求。元大投信說明，川普於此次選舉期間，所提到的經濟政策中「提高關稅」恐造成通貨膨漲與地緣衝突，「減稅」、「遣返非法移民」可能使財政赤字，「弱勢美元」的主張則會讓美元貶值；只有石油開採可能導致能源價格降低不利於黃金。