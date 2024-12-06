我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王宥忻和翁總近日一起投資火鍋店，感情也逐漸升溫。（圖／功殿火鍋提供）

擁有10億身家的「財富女神」王宥忻5日舉辦媒體餐會，地點選在她近期投資的火鍋店，在現場她還和離婚後又復合的「前夫」翁總合體。在活動上，她透露經過分開後才發現對方曾經的付出，所以選擇重新在一起，更說「幸福是發現來的，不是尋找來的，現在我每天都在發現幸福！」而日前2人一起到泰國，翁總大方送了2間加起來1600萬的房子，當作她的生日禮物，也不免讓人好奇2人目前手上到底有多少資產？他們笑說，全世界的房產加起來約30間左右。王宥忻與翁總近期重新復合，2人還被發現重新復合拍婚紗照，他們透露，目前有計畫在泰國補辦婚禮，不過目前還在物色地點，希望可以找到最美的地方。他們也透露，會復合是因為分開後才發現彼此的好，以前2人總是忙事業，導致疏於溝通，分開後才驚覺在生活、工作上，他們是最適合彼此的人，「人生就是不斷在錯誤中學習，幸福是發現來的，不是尋找來的，現在我每天都在發現幸福！」日前王宥忻過生日，翁總還大方送上2間分別價值800萬的房產，禮物總價約1600萬，不禁讓人想問他們目前的投資狀況？王宥忻透露，2人在全球目前擁有約30間房產，近期投資火鍋店，2間店加起來更逼近1500萬元，相當驚人。王宥忻也說，這次會想要投資火鍋店，自己愛吃、小孩愛吃，以前開過早餐店的她就想改開火鍋店，現在終於圓夢了。身家上億的2人是否考慮簽婚前協議？翁總表示，「我們之間沒有這麼多計較，都是希望以對方好為主」，他們現在感情也非常甜蜜，每晚都有驚喜的角色扮演，彷彿回到18歲，不過已經不考慮再生第3胎，翁總笑說自己已經「停止營業」了。