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▲周杰倫首登大巨蛋，費玉清送上驚喜禮物。（圖／杰威爾提供）

天王周杰倫睽違7年，終於在今（5）日正式站上台北大巨蛋開唱，讓現場3.8萬名粉絲全嗨翻，周杰倫自己也相當興奮，先是帶來多首嗨歌〈黃金甲〉、〈本草綱目〉等，唱到〈青花瓷〉時，他終於開口向粉絲打招呼：「回家唱的感覺真的很棒！」接著也好奇現場是否有中南部的歌迷，「老歌迷在哪？讓我看一下，很久沒有回來唱歌了」，並帶來經典歌曲〈安靜〉，讓歌迷聽得如痴如醉。周杰倫今日的大巨蛋演唱會以直徑12米、巨大的多層次LED球揭開序幕，接著只見周杰倫穿著一身勁裝，以〈黃金甲〉一曲氣勢登場，現場3.8萬名歌迷喊出如雷尖叫聲，超嗨氣氛瞬間掀翻大巨蛋，接著帶來〈本草綱目〉、〈說好不哭〉、〈我落淚 情緒零碎〉等歌。唱到〈青花瓷〉時才向粉絲說話：「你們好嗎？回家唱歌的感覺真的很棒啊」，隨後也道謝，「我站在這裡，你們的聲音，說謝謝你，謝謝！」唱完〈花海〉之後，周杰倫也詢問現場是否有從中南部來的粉絲，「這麼多，老歌迷在哪？讓我看一下」，也說很久沒有回來唱歌了，要帶來一首老歌，「簽唱會很喜歡唱這首」，原來是〈安靜〉，旋律一下也讓現場老粉絲陷入回憶之中。周杰倫首次登上大巨蛋，為了將「嘉年華」巡演整套道具搬進場館，主辦單位為此做了不少調整，包括硬體設計上左右舞台的延伸，使舞台面寬達到132米，是「嘉年華」巡演有史以來最寬的舞台，不僅有5片1000吋巨大螢幕，還有從大巨蛋屋頂垂吊的一顆直徑3米銀色鏡球，隨歌曲氛圍投射奪目光彩。此外，在大巨蛋的這場演唱會，也是「嘉年華」巡演史上最多特效的一次，舞者與特技人員更增加至44位，現場工作人員多達1400人，再再刷新紀錄，演唱會總成本達2.5億以上。