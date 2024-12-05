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▲小S送周杰倫演唱會圓滿成功的花籃，卡片內容卻藏滿笑點。（圖／杰威爾音樂提供）

小S也愛周杰倫！亞洲流行天王周杰倫，今（5）日在大巨蛋展開連續4天的巡迴演唱會，各界湧入的祝賀讓後台如同花海一般，十分壯觀，就連小S（徐熙媛）和老公都送來花籃，更開玩笑寫下：「倫～一個人在天花板，寂寞嗎？」曝光「親密稱呼」，讓粉絲全看傻。只見小S送來的花籃上，有著一張祝賀卡片，上頭更親密的稱呼周杰倫：「倫～一個人在天花板，寂寞嗎？」更自稱是國際巨星，角落還特別附註「＆素人老公Mike」，讓粉絲紛紛駐足搶拍，成為大巨蛋現場的另類焦點。事實上，過去小S在主持綜藝節目時，就曾數度發通告給周杰倫，而一向不愛上綜藝的周杰倫也捧場了不少次，還常在小S面前表演搞笑魔術，總讓小S哭笑不得，如今周董進攻大巨蛋，也收到對方的祝福，而現場滿滿的「花海」，也可見周董不僅粉絲眾多，在演藝圈內更是擁有好人緣。