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▲《粗獷派建築師》得到紐約影評人協會最佳影片、男主角大獎，安卓布洛迪（左）入圍明年奧斯卡影帝的呼聲甚高。（圖／摘自IMDb)

每年12月歐美影壇就進入奧斯卡造勢熱季，各大影評人協會都會公布入圍或得獎名單，搶先押注有望在小金人爭奪戰上大出風頭的強片，今年北美最重要的4大影評人協會中，紐約影評人協會率先頒發最佳影片獎給《粗獷派建築師》，而國家評論協會則把最佳影片獎頒給票房熱賣的《魔法壞女巫》，該片導演朱浩偉也拿下最佳導演大獎，使得片子氣勢逐漸攀高，被看好有機會在分成戲劇類與音樂喜劇類的金球獎上成為大贏家。奧斯卡金像獎曾有段期間，十分擁抱根據百老匯人氣夯劇改編的超熱賣歌舞片，《西城故事》、《窈窕淑女》、《真善美》等相繼登上最佳影片寶座，外界因此看好《魔法壞女巫》的氣勢，在國家評論會頒給這部片最佳影片、導演等大獎後，氣勢還在攀高中，它在北美的票房也已經飆破2億7500萬美元。在片中扮演善良好女巫的亞莉安娜，富喜感的演出極獲好評，目前是奧斯卡最佳女配角獲獎呼聲極高的強棒。不過國家評論會選出的最佳女女配角是《巴布狄倫：搖滾詩人》的艾兒芬妮，最佳男主角是《Queer》丹尼爾克雷格，最佳女主角是《Babygirl》妮可基嫚，最佳男配角得主是《跳痛之旅》基倫克金。國家評論會向來口味較偏向大眾，在美國最大的影評協會中，最接近奧斯卡的品味，但也已經好幾年沒有命中奧斯卡最佳影片得主。至於紐約影評人協會始終是知識分子的品味，重視藝術性，卻未必和奧斯卡重疊性太高。今年最佳影片《粗獷派建築師》描述東歐猶太人在美國發現當地的醜惡真相，演員陣容堅強、片子也長達三個多小時，各方看好會是明年奧斯卡的大片之一，也許紐約影評人協會這次會和奧斯卡距離不再遙遠。除了片子本身獲得紐約影評人協會最佳影片大獎，《粗獷派建築師》也讓得過一次奧斯卡影帝的安卓布洛迪拿到最佳男主角，最佳女主角頒給《Hard Truths》瑪莉安尚巴普提斯特、最佳男配角是《跳痛之旅》基倫克金，最佳女配角為《聖殿領唱的幸福指南》卡洛肯恩，最佳導演則頒給了《Nickel Boys》拉梅爾羅斯。而金球獎入圍名單則將在本月9日（週一）的晚間揭曉。