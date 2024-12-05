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▲周杰倫開唱，張學友、劉德華、張清芳、哈林、張惠妹、五月天、JJ林俊傑、蕭敬騰、小S、蕭亞軒等人送花籃。（圖／杰威爾提供）

天王周杰倫（周董）「嘉年華」世界巡迴演唱會台北站今（5）起一連4天，在台北大巨蛋登場，台下眾星雲集，連世界棒球12強冠軍隊英雄林家正、林安可等人都來了，演藝圈大咖也沒缺席。而周杰倫為了個人睽違7年的台北演出，也砸下超過2.5億元，就是為了要把最好的演唱會，呈現給歌迷粉絲。《ETtoday星光雲》報導，為了將「嘉年華」整套演出搬進大巨蛋場館，主辦單位做了許多調整，例如把舞台往左右兩側延伸，讓舞台面寬達到132公尺，是「嘉年華」巡演有史以來最寬的舞台。搭配5片1000吋巨大螢幕，再從大巨蛋屋頂垂吊的一顆直徑3公尺的銀色鏡球，隨歌曲氛圍投射奪目光彩，足見心思。據了解，這場大巨蛋演唱會也是「嘉年華」巡演史上最多特效的一次，有環場彩條特效呼應歌曲的節奏，還有「炸水」與「煙火」齊發，呈現的水火交融效果，震撼歌迷視覺，舞者與特技人員增加至44位，現場工作人員更是多達1400人，刷新紀錄。除此之外，周杰倫嘉年華演唱會自早在11月23日，工作人員就已經進場搭設舞台，包含4天演唱會結束後的拆卸舞台，周杰倫一共租用租用大巨蛋20天，總成本高達2.5億元以上，票房則約6.6億元，足見天王魅力與用力程度。🟡 周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會-台北站資訊◾時間：12月5日（四）PM 7:3012月6日（五）PM 7:3012月7日（六）PM 6:0012月8日（日）PM 6:00◾地點：台北大巨蛋（台北市信義區忠孝東路四段515號）◾票價：NT$ 6880 / 5880 / 4880 / 3880 / 3280 / 2280 / 1880